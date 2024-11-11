SPK'ya dair atama kararı Resmi Gazete'de
11 Kasım 2024 tarihli 'SPK'ya dair atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Kasım 2024 00:03, Son Güncelleme : 11 Kasım 2024 08:04
ATAMA KARARI
- ikinci Başkanlığına Mahmut SÜTÇÜ,
- Üyeliğine Mutlu AKIN,
- Üyeliğine Elif Gülşalı GÜRLEK,
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 119 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7 nci maddeleri gereğince atanmıştır.
10 Kasım 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI