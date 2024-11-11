Belediyeden projesiz ihale, ihalesiz iş!

İzmir'de bir evde yangın: 5 kardeş hayatını kaybetti
İzmir'de bir evde yangın: 5 kardeş hayatını kaybetti
SPK Başkanı Gönül: Görevimiz yatırımcıları korumak
SPK Başkanı Gönül: Görevimiz yatırımcıları korumak
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 2'si akademisyen, 5 gözaltı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 2'si akademisyen, 5 gözaltı
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'ev hapsi' kararı
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'ev hapsi' kararı
'2024 İklim Durumu Güncellemesi' raporu yayımlandı
'2024 İklim Durumu Güncellemesi' raporu yayımlandı
Numan Kurtulmuş: Ormanlar rant yerleri haline getiriliyor
Numan Kurtulmuş: Ormanlar rant yerleri haline getiriliyor
Emniyetten yeni çalışma: Motorcuya kıyafet şartı geliyor
Emniyetten yeni çalışma: Motorcuya kıyafet şartı geliyor
Anestezi doktorunun sır ölümü
Anestezi doktorunun sır ölümü
Dirgenle hastaneye daldı!
Dirgenle hastaneye daldı!
Dolar zengini iller belli oldu... Aksaray birinci oldu
Dolar zengini iller belli oldu... Aksaray birinci oldu
Anıtkabir, ziyaretçi rekoru kırdı
Anıtkabir, ziyaretçi rekoru kırdı
DMM'den Dolmabahçe Sarayı ile ilgili iddialara yalanlama
DMM'den Dolmabahçe Sarayı ile ilgili iddialara yalanlama
Bakan Tekin: Biometrik kimlik doğrulama için süreci başlattık
Bakan Tekin: Biometrik kimlik doğrulama için süreci başlattık
Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayeti davası açıklaması
Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayeti davası açıklaması
Ünlü isimler ve fenomenler yasa dışı bahisten gözaltında
Ünlü isimler ve fenomenler yasa dışı bahisten gözaltında
Müsteşarlıkların yeniden açılması tartışılıyor
Müsteşarlıkların yeniden açılması tartışılıyor
Mesleki eğitimde 'ihtisaslaşmış' okullar hayata geçiriliyor
Mesleki eğitimde 'ihtisaslaşmış' okullar hayata geçiriliyor
TOKİ'den 70 ilde 165 bin 55 sosyal konut için ihale
TOKİ'den 70 ilde 165 bin 55 sosyal konut için ihale
Sağlık müdürü: Çürük elmalar olabilir, onları ayıklayacağız
Sağlık müdürü: Çürük elmalar olabilir, onları ayıklayacağız
Öğretmenlere trenlerde yüzde 50 indirim
Öğretmenlere trenlerde yüzde 50 indirim
Eylül ayı işsizlik rakamları belli oldu
Eylül ayı işsizlik rakamları belli oldu
'İsrail'e petrol sevkiyatı devam ediyor' iddialarına yalanlama
'İsrail'e petrol sevkiyatı devam ediyor' iddialarına yalanlama
2024'de emekli olan yüzde 30 fazla emekli aylığı alacak!
2024'de emekli olan yüzde 30 fazla emekli aylığı alacak!
Yeni tip casusluk TBMM Genel Kurulu'nda
Yeni tip casusluk TBMM Genel Kurulu'nda
Belediyeden projesiz ihale, ihalesiz iş!
Belediyeden projesiz ihale, ihalesiz iş!
SPK'ya dair atama kararı Resmi Gazete'de
SPK'ya dair atama kararı Resmi Gazete'de
KYK bursuna zam gelecek mi?
KYK bursuna zam gelecek mi?
Antalya'ya kar yağdı
Antalya'ya kar yağdı
15 soruda 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla ilgili merak edilenler
15 soruda 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla ilgili merak edilenler
Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok!
Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok!
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Belediyeden projesiz ihale, ihalesiz iş!

CHP'nin belediyelerin gerçekleştirdiği yolsuzluklar, Sayıştay raporlarıyla bir bir gün yüzüne çıkıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs ve taksileri ihalesiz verdiği, projesiz köprü, yol viyadük ihalesi yaptığı ortaya çıktı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 11 Kasım 2024 07:35, Son Güncelleme : 11 Kasım 2024 07:42
Yazdır
Belediyeden projesiz ihale, ihalesiz iş!

Hükümeti en çok, ihaleleri şeffaf yapmamakla ve 'tanıdık' şirketlere vermekle suçlayan CHP'nin kendi belediyelerinde gerçekleştirdiği yolsuzluklar, Sayıştay raporlarıyla bir bir gün yüzüne çıkıyor. Bu belediyelerden biri de Adana Büyükşehir Belediyesi.

Sayıştay 2023 Yılı Denetim Raporuna göre; Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan yapım işlerinin bazılarında ön, kesin veya uygulama projelerinden hiçbirinin tam olarak hazırlanmadan ve ihale dokümanında mahal listeleri ile işe ait sözleşme tasarısı ve eki belgelerde işin mahiyetinin ne olduğu ve nerede yapılacağı bilgilerine yer verilmeden ihaleye çıkıldığı tespit edildi. Raporda "Adana'nın hangi bölgesine ve hangi imalatın (yol, köprü, viyadük, bina vs. gibi) yapılacağına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamakta olup yürütülen ihale süreci sonunda, herhangi bir çalışmaya dayanmaksızın belirlenen tahmini birim miktarlara ilişkin isteklilerin birim fiyat teklifleri alınmaktadır. Bu durum ise ihale mevzuatına aykırıdır" denildi.

OTOBÜS VE TAKSİLER İHALESİZ VERİLDİ

Ayrıca, il sınırları içerisinde faaliyet gösteren özel halk otobüslerinin ihalesiz ve süresiz olarak çalıştırıldığı belirlendi. Adana il sınırlarında Belediye Başkanlığınca çalışma belgesi verilerek işe başlatılan ve halen toplu taşımacılık yapan 419 adet özel halk otobüsü bulunduğu, 2002 yılında üç yıllık sözleşme yapıldığı, 2010 yılında ise encümen kararı ile ihalesiz ve süresiz olarak yeni bir sözleşme yapıldığı tespit edildi. Benzer şekilde Adana'da faaliyet gösteren okul ve personel servis plakalarının da ihalesiz ve süresiz olarak verildiği belirlendi. Adana il sınırlarında toplam 2 bin 380 adet okul ve personel servis (S Plaka) plakası olduğu, bunların UKOME ve İl Trafik Komisyonunca alınan tahdit kararları ile ihalesiz ve süresiz olarak verildiği tespit edildi. Sayıştay, daha önce alınmış izinlere istinaden çalışan özel halk otobüsleri ile okul ve personel servis plakalarının, süresi ve şartları belirlenerek 2886 sayılı Kanun'a göre ihale yoluyla çalıştırılması ve verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

500 TAŞINMAZ İÇİN İHALE YERİNE ECRİMİSİL

Adana Büyükşehir Belediyesindeki mevzuata aykırılıklar bunlarla da sınırlı kalmadı. İdarenin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan 500 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale yapılmak suretiyle kiralanması yerine, taşınmazların işgaline süreklilik kazandırılarak ecrimisil karşılığında kullandırıldığı belirlendi. Sayıştay raporunda, İdare tarafından ecrimisil karşılığı kullandırılan taşınmazların mevzuat hükümleri doğrultusunda tahliyesinin sağlanması; kiralanabilir nitelikte ise 2886 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak ihaleyle kiraya verilmesi gerektiğini belirtildi. Öte yandan, farklı bir incelemede de İdarenin, tapuda kayıtlı taşınmazlarından tapu kaydı ile mevcut kullanım şekli farklılık gösteren taşınmazlar olmasına rağmen bunların cins tashih işlemlerinin yapılmadığı tespit edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber