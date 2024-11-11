Yeni tip casusluk TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM Genel Kurulu, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini ele alacak. Düzenlemeyle, Türk Ceza Kanunu'nda 'yeni tip casusluk'la ilgili yeni suç ihdas edilecek. Buna göre, devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

SAVAŞ DURUMUNDA CEZA ARTACAK



Suçun, olayın savaş sırasında ya da devletin savaş hazırlıkları sırasında savaş etkinliğini ya da askeri hareketlerini tehlikeye atması durumunda ise hapis cezası 8 ila 12 yıl arasında olacak. Fiil bu suçlar dışında başka bir suç oluşturuyorsa hem bu suçtan hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmedilecek.

AVUKATLIK STAJINA DÜZENLEME



Teklifle, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Avukatlık Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı çalışılması, avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak. Bir diğer değişiklik de boşanma davaları ile ilgili olacak. Boşanma davasının reddinin kesinleşmesinden sonra ortak hayatı kuramayan çiftlerin yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek. Öte yandan TBMM Kamu Başdenetçisi de seçecek.