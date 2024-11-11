Emekli profesör hem dolandırıldı, hem de darp edildi
Boğaziçi Üniversitesi'nden emekli Profesör Yılmaz Akyıldız, İzmir'de bir tanıdığı aracılığıyla tanıştığı kişilerce 'yatırım' vaadiyle 650 bin dolar dolandırıldı. Dolandırıldığını anlayınca şikayetçi olan Akyıldız, bu kez de darp edildi.
Sabah'tan Batuhan ALTINBAŞ'ın haberine göre; Prof. Dr. Akyıldız, İzmir'de eski
kiracısı aracılığıyla Ercan Kutlu ile Aslı Uğural Sanlav ile tanıştı. Profesörü
ziyaret eden ikili, yatırım vaadiyle emekli profesörden toplamda 650 bin dolar
aldı.
Aldıkları paraları, kendi şirketlerine yatıracaklarını ve parayı katlayacaklarını
söyleyen ikili daha sonra kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan profesörün
şikayetinden haberdar olan şüpheliler, profesörü bir de darp etti.
"SAFLIĞIMI KULLANDILAR"
Tekrar şikayetçi olan Prof. Dr. Akyıldız, "Yurt dışında kazandığım 650 bin dolarımı maalesef dolandırılarak kaybettim ve şu an çok kötü bir mali ve manevi duruma düşürülmüş durumdayım.
Ercan Kutlu ve Aslı Uğural Sanlav beni toplamda 650 bin dolar nitelikli olarak
dolandırdıklarından haklarında Urla Savcılığı'na şikayetlerde bulundum.
Hiçbir zaman yüksek gelir elde etmek için değil, saflığımı ve aptallığımı kullanan
insanlara güvendiğim ve onların şeytanca katakullilerine uyanamadığım için dolandırıldım.
Şimdi daha iyi anlıyorum ki bu gibi dolandırıcıların etki alanlarına girdiğiniz anda kim olursanız olun kurtuluşunuz yok, her şeyinizi alacaklardır." dedi.