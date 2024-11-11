Dünya Gazetesi'nden Özgür Erdursun, 2024'de emeklilik müracaatında bulunacaklar, 2025 ve sonraki yıllara göre emekli olacaklara göre %30 daha fazla emekli aylığı alacağını yazdı.

Erdursun'un "2024'de emekli olan yüzde 30 fazla emekli aylığı alacak!" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle;

2024 yıl sonu enflasyonu %45 civarında olacak. Bu durumunda 2024'de emekli olmayanların emekli aylıkları düşecek. Bunu bilerek emeklilik hakkı elde eden kişilerin 2024'de mi yoksa daha sonraki yıllarda emekli olmaları avantajlı olur konusu emekli olacak kişinin emekli aylığı dışında,

-Emekli olduktan sonra SGDP ile çalışmaya devam etme hakkı olacak mı,

-Emekli olmaz ise kaç yıl daha çalışabilir

-Emekli aylığı bugün kaç TL, emekli olursa 2025'de emekli aylığı kaç TL olur

-Bugün mevcut emekli aylığı kaç TL, emekli olmaz ise 2025'de emekli aylığı kaç TL'ye düşecek

-Mevcut maaşı ek demeler, prim, ikramiye ile birlikte aylık kaç TL, 2025'de kaç TL olacak

Bu durumda emekli aylığınız kadar maaşınız, yaşınız, emekli olmadan çalışacağınız süre dikkate alınarak emeklilik kararı almanızda fayda olacak. Emekli olayım emekli aylığım düşmesin derken gelir kaybı ile karşı karşıya kalmayın.

-Emekli olduktan sonra aynı işye-rinde SGDP ile çalışacaksanız 2024'de emekli olun, %30 kayıp yaşamayın

-Emekli olduktan sonra işveren çalışmanıza izin vermiyor fakat siz aynı maaşlarla başka bir işyerinde SGDP ile çalışacaksanız emekli olun

-Emekli olduktan sonra ticaret yapma fikriniz varsa emekli olun, %30 kayıp yaşamayın, emekli olduktan sonra işyeri açarsanız ya da şirket ortağı olursanız, emekli aylığınızda bir kesinti olmaz ayrıca Bağ-Kur primi ödemezsiniz

-Bir iki yıl içinde emekli olmayı düşünenler hiç beklemeyin emekli olun

Peki kimler emekli aylığında %30 kayıp yaşasa dahi emekli olmak için acele etmemeli;



-Maaşı emekli aylığından yüksek olan, yaşı genç olan kişiler

-Brüt aylığı yüksek olup en az 5-6 yıl çalışma imkanı olanlar

Özellikle maaşı emekli aylığından yüksek olanların emeklilik konusun-da iyi düşünmeleri gerekir. Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon buna bağlı hayat pahalılığı karşısında emekli ol-duktan sonra emekli aylığı ile geçim sıkıntısı yaşayacak olanların iki kere düşünmesi gerekir. 2024'den 2025'e girerken emekli aylığında kayıp yaşa-nacak, 2025'den 2026'ya girerken de enflasyondaki düşme eğilimi devam ederse emekli aylıklarında kayıp de-vam edecek sonrasında enflasyon yük-selir ise ya da enflasyon stabil kalırsa brüt aylığı yüksek olan kişilerin enf-lasyon dolayı kaybettikleri emekli ay-lık farklarını 5-6 senede amorti edebi-lirler.

Yüksek maaşı olup emekli olmayıp çalışanların ayrıca ceplerine fazladan girecek olan maaşlarının da bir kıs-mını tasarrufa yönlendirmeleri duru-munda bu işten kazançlı çıkma ihti-malleri de var.

Örneğin bugün 50.000TL emekli ay-lığını sitemden gören, emekli olduğun-da 2025'de 58.500TL emekli aylığı ala-cak bir kişinin bugün maaşı 85.000TL yeni yılda 105.000TL civarında ola-cak ise emekli olduğunda aylık baz-da 46.500 TL gelir kaybı yaşayabilir. 6 yıl emekli olmadan çalışır ise yakla-şık cebine 2.8 milyon TL emekli aylığı-na göre maaş farkı girer. Emekli aylığı-nı 6 yılda tam amorti etmese dahi ce-bine girecek 2.8 milyon ile gelir kaybı yaşamaz, hayat standartını düşürmez, emekli olduğunda bir miktar düşük emekli aylığı alsa dahi bunun karşılı-ğında eline geçecek para ile bu zararını telafi etmiş olur.

Son kararınızı vermeden bu işin uz-manları ile görüşerek durumunuzu de-ğerlendirmenizde fayda var.