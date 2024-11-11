Marmaray'da güvenlik görevlisi tartıştığı yolcuyu vurdu
Kadıköy'de Marmaray istasyonunda tartıştığı yolcuyu bacağından vuran güvenlik görevlisi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2024 09:10, Son Güncelleme : 11 Kasım 2024 09:12
Bostancı'daki Marmaray istasyonunda turnikelerin olduğu alanda güvenlik görevlisi olarak çalışan M.T. ile yolcu A.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.T, silahla A.A'yı bacağından vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Güvenlik görevlisi M.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.