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Gümrük Muhafaza ekiplerinden üç ayrı uyuşturucu operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda 81 bin adet captagon, 17 kilogram kokain ve 8 kilogram esrar ele geçirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2024 09:16, Son Güncelleme : 11 Kasım 2024 09:16
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Gümrük Muhafaza ekiplerinden üç ayrı uyuşturucu operasyonu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilk operasyon, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Havalimanının kargo bölümüne gelen bir gönderi, ekiplerce inceleme altına alındı. İnceleme sırasında narkotik dedektör köpeklerin kargo gönderisine tepki vermesi üzerine x-ray tarama sistemine sevk edilen kargoda şüpheli yoğunluklara rastlanıldı.

Açılan kargo gönderisine konu kapı kilitlerinin doğal boşluklarına saklanmış halde hap cinsi eşya tespit edildi. Tespit edilen hap cinsi eşyalar üzerinde yapılan testlerde numunelerin captagon cinsi uyuşturucu olduğu anlaşıldı. Toplamda 81 bin adet captagona el konuldu.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen ikinci operasyonda, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'na boş bir şekilde geldiği tespit edilen bir tır takibe alındı.

Takibe alınan tır cinsi araç şüpheli değerlendirilerek x-ray tarama sistemine sevk edildi. Tarama sonucu şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine detaylı aramada dorsenin taban kısmına gizlenmiş vaziyette streç filmlere sarılı halde 15 paket bulundu. Paketlerin içeriği üzerinde yapılan analiz sonucu 17 kilogram kokain ele geçirildi.

Ekiplerin son operasyonu Kapıköy Gümrük Kapısı'nda yapıldı. Kapıköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıköy Gümrük Kapısı'na gelen bir araç riskli değerlendirildi.

Yakın takibe alınan araç, x-ray tarama sistemine sevk edildi. Tarama esnasında şüpheli yoğunluklar gözlemlenmesi üzerine, hassas burunlu narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı detaylı aramada 8 kilogram esrar bulundu.

Böylece Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda 43 milyon Türk lirası değerinde 81 bin adet captagon, 17 kilogram kokain ve 8 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

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