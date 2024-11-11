Erdoğan: Ormanlarımız, gelecek nesillerin emanetidir

İzmir'de bir evde yangın: 5 kardeş hayatını kaybetti
İzmir'de bir evde yangın: 5 kardeş hayatını kaybetti
SPK Başkanı Gönül: Görevimiz yatırımcıları korumak
SPK Başkanı Gönül: Görevimiz yatırımcıları korumak
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 2'si akademisyen, 5 gözaltı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 2'si akademisyen, 5 gözaltı
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'ev hapsi' kararı
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'ev hapsi' kararı
'2024 İklim Durumu Güncellemesi' raporu yayımlandı
'2024 İklim Durumu Güncellemesi' raporu yayımlandı
Numan Kurtulmuş: Ormanlar rant yerleri haline getiriliyor
Numan Kurtulmuş: Ormanlar rant yerleri haline getiriliyor
Emniyetten yeni çalışma: Motorcuya kıyafet şartı geliyor
Emniyetten yeni çalışma: Motorcuya kıyafet şartı geliyor
Anestezi doktorunun sır ölümü
Anestezi doktorunun sır ölümü
Dirgenle hastaneye daldı!
Dirgenle hastaneye daldı!
Dolar zengini iller belli oldu... Aksaray birinci oldu
Dolar zengini iller belli oldu... Aksaray birinci oldu
Anıtkabir, ziyaretçi rekoru kırdı
Anıtkabir, ziyaretçi rekoru kırdı
DMM'den Dolmabahçe Sarayı ile ilgili iddialara yalanlama
DMM'den Dolmabahçe Sarayı ile ilgili iddialara yalanlama
Bakan Tekin: Biometrik kimlik doğrulama için süreci başlattık
Bakan Tekin: Biometrik kimlik doğrulama için süreci başlattık
Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayeti davası açıklaması
Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayeti davası açıklaması
Ünlü isimler ve fenomenler yasa dışı bahisten gözaltında
Ünlü isimler ve fenomenler yasa dışı bahisten gözaltında
Müsteşarlıkların yeniden açılması tartışılıyor
Müsteşarlıkların yeniden açılması tartışılıyor
Mesleki eğitimde 'ihtisaslaşmış' okullar hayata geçiriliyor
Mesleki eğitimde 'ihtisaslaşmış' okullar hayata geçiriliyor
TOKİ'den 70 ilde 165 bin 55 sosyal konut için ihale
TOKİ'den 70 ilde 165 bin 55 sosyal konut için ihale
Sağlık müdürü: Çürük elmalar olabilir, onları ayıklayacağız
Sağlık müdürü: Çürük elmalar olabilir, onları ayıklayacağız
Öğretmenlere trenlerde yüzde 50 indirim
Öğretmenlere trenlerde yüzde 50 indirim
Eylül ayı işsizlik rakamları belli oldu
Eylül ayı işsizlik rakamları belli oldu
'İsrail'e petrol sevkiyatı devam ediyor' iddialarına yalanlama
'İsrail'e petrol sevkiyatı devam ediyor' iddialarına yalanlama
2024'de emekli olan yüzde 30 fazla emekli aylığı alacak!
2024'de emekli olan yüzde 30 fazla emekli aylığı alacak!
Yeni tip casusluk TBMM Genel Kurulu'nda
Yeni tip casusluk TBMM Genel Kurulu'nda
Belediyeden projesiz ihale, ihalesiz iş!
Belediyeden projesiz ihale, ihalesiz iş!
SPK'ya dair atama kararı Resmi Gazete'de
SPK'ya dair atama kararı Resmi Gazete'de
KYK bursuna zam gelecek mi?
KYK bursuna zam gelecek mi?
Antalya'ya kar yağdı
Antalya'ya kar yağdı
15 soruda 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla ilgili merak edilenler
15 soruda 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla ilgili merak edilenler
Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok!
Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Erdoğan: Ormanlarımız, gelecek nesillerin emanetidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ormanların gelecek nesillere bırakılacak bir emanet olduğunu vurgulayarak, bu yılın temasını "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" olarak belirlediklerini ifade etti. Erdoğan, "Bugün dikilen fidanlar, zulümlere karşı bir umut olacak ve mazlumların anısını yaşatacaktır" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2024 09:44, Son Güncelleme : 11 Kasım 2024 10:06
Yazdır
Erdoğan: Ormanlarımız, gelecek nesillerin emanetidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla bir açıklama yaparak Türkiye'nin orman varlığını koruma ve artırma çabalarına vurgu yaptı.

11 Kasım'ın "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan edildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi zümrüt yeşili bir ülke yapmak ve gelecek nesillere daha güzel bir vatan bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İktidarımızın 23. yılına girdiğimiz bugünlerde, ormanların korunması ve zenginleştirilmesi alanında devrim niteliğinde adımlar attık." dedi.

Erdoğan, "Geleceğe Nefes" sloganıyla başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında 7 milyarın üzerinde fidanın toprakla buluşturulduğunu ve orman varlığının yüzde 12 artarak 23,4 milyon hektara çıktığını belirtti. Erdoğan, "Bugün ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sıradayız. Geçen yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla 'Cumhuriyetimize Nefes' sloganıyla 81 ilimizde Cumhuriyet Ormanları oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Bu yılın teması olarak, Filistin'de bir yılı aşkın süredir devam eden soykırım ve dünyanın çeşitli yerlerinde yükselen mazlumların sesine dikkat çekmek amacıyla "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" temasının belirlendiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün dikeceğimiz fidanların, insanlığın ufkunu karartan bütün zulümlere, katliamlara, soykırımlara ve insanlık dışı saldırılara karşı bir umut olacağına inanıyorum. Fidanlarımız, Gazze'de şehit edilen kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalarda hayatını kaybedenlerin anısını yaşatacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeşil vatanı koruma ve zenginleştirme amacı taşıyan tüm vatandaşları ülke genelindeki fidan dikim etkinliklerine katılmaya davet etti. Etkinliğe katılan herkese teşekkür eden Erdoğan, orman yangınlarına karşı mücadele veren Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşları bir kez daha tebrik etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber