PKK/YPG'den orman yakma talimatı aldığı öne sürülen sanığa hapis

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Suriye uyruklu M.H.E.H. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, M.H.E.H'nin örgüt üyeliğinden adli işlem yapılan kişilerle irtibat kurduğunu, dijital materyallerindeki incelemede silahlı fotoğraflarının tespit edildiğini, terör örgütünden Türkiye'de orman yangını çıkarmak için talimat aldığını, eylemini gerçekleştirmeden güvenlik güçlerince Mersin'de yakalandığını belirtti.

Savcı, sanığın kendisini gizlemek için kod adı kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığını bildirerek, M.H.E.H'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık M.H.E.H, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Ben herhangi bir eylem gerçekleştiremeden yakalandım. Tüm bildiklerimi daha önceki celselerde anlattım. Terör örgütü üyesi değilim. Tahliye ve beraat talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin talimatıyla orman yangını çıkarmak için yasa dışı yollarla yurda girdiği iddia edilen Suriyeli M.H.E.H, Mersin'de 22 Şubat'ta jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. M.H.E.H, götürüldüğü Adana'da 26 Şubat'ta tutuklanmıştı.