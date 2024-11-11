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Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 2'si akademisyen, 5 gözaltı

ZONGULDAK'ta, 2013 yılında Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ile Yabancı Dil Sınavı (YDS) sorularının çalınmasına ilişkin, FETÖ üyesi olduğu iddia edilen, aralarında 2 akademisyenin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, 2013 yılında 'sizin için hayırlı olacak' denilerek örgüt evine götürüldüğü ve burada kendilerine sınav sorularının verildiği öne sürüldü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Kasım 2024 19:35, Son Güncelleme : 11 Kasım 2024 20:17
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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan kişi, örgütün işlediği suçları anlattı. İtirafçının anlattığına göre 2013 yılında bir grup, 'sizin için hayırlı olacak' denilerek terör örgütünün evine götürüldü. Burada, gruba 2013 yılı ALES ve YDS soruları gösterildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, terör örgütünün evinde soruları alan 5 kişiyi tespit ederek operasyon düzenledi. Ankara ve Rize'de yaşayan 2 akademisyen ile diğer 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere 'terör örgütü üyesi olmak ve kamu kurum ve kuruluşlarını zarar uğratma suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçlarından işlem yapıldı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden, önce akademisyen R.K. ile R.Ç. adliyeye sevk edildi. Ardından da akademisyen M.H.K.F. ile S.Ç. ve E.T. adliyeye götürüldü. Şüphelilerden birinin annesi adliye önünde fenalık geçirince, polisler kendisine yardım etti. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden R.Ç. tutuklanırken, 2'si akademisyen 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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