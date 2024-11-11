Bakan Tekin: Biometrik kimlik doğrulama için süreci başlattık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Antalya'da Özel Eğitim Konfederasyonu ev sahipliğinde düzenlenen Özel Eğitimde Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü ve Eğitim Niteliklerinin Araştırılması Türkiye Buluşmaları programına katıldı. Programın sunuculuğunu down sendromlu Ekin Kaledibi yaparken, açılışta otizmli Taylan Hartavi, piyano resitali gerçekleştirdi.

Konuşmasında özel eğitime verilen desteklerden bahseden Bakan Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan özel eğitim konusunda çok hassas. Problemlerimizi takip edip çaba sarf ediyorlar. An itibarıyla konfederasyon kapsamında 3 bin 284 özel kurumumuz var. Yaklaşık 700 bine yakın öğrencimiz, 60 bine yakın da personelimiz bulunuyor. Toplam kamusal 30 milyar lira civarında destek ödememiz söz konusu. Dolayısıyla böylesine hem ulvi bir alan, hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi üzerindeki sorumluluğu paylaşabileceği bir alan olarak görüyoruz" dedi.

'YENİ MÜFREDAT, ÖĞRENCİLERİ ÖZEL KABUL EDİYOR'

Özel eğitimdeki problemleri çözmeye odaklı olduklarını belirten Bakan Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla bir programı hayata geçirdik. Yeni müfredatımız 18 milyon öğrencimizin tamamını özel kabul ediyor. Hepsine özgü bireyselleştirilmiş bir müfredat tanımı yapmış durumdayız. Bunun en yakın takipçisi kuşkusuz özel eğitimciler oldu. Özel eğitimde de bazı sorunlar olabiliyor. Kendi kişi ücretini ödeyerek özel eğitim almak isteyen Türk vatandaşları ve yabancılarla ilgili bir problem vardı. Bu konuda genel müdürlüğümüz çalışıyor. Onların destek eğitimi almasına ilişkin düzenlemeyi de sanırım yakın bir zamanda hayata geçiririz" ifadelerini kullandı.

BAKAN TEKİN'DEN EĞİTİM ÜCRETİ AÇIKLAMASI

Bakan Yusuf Tekin, özel eğitim kurumları ve öğretmenlere müjdeli haberi ise şu sözlerle verdi:

"Bir tane kötü olumsuz örnek, herkesi zan altında bırakıyor. Bizim bu alanda olumsuzlukları ortadan kaldırmak için tedbirler almamız lazım. Kota uygulaması da bu alanda başlattığımız bir uygulamaydı. Yegane kaygımız işini düzgün yapan insanların emeklerinin üzerine çamur atanların önüne geçmek. Sizin namusunuzu korumak bizim vazifemiz, görevimizdir. Yıllardır konuşulan bir konu olan biometrik kimlik doğrulama için süreci başlattık. Hiç kimse sizin emeğinizin üzerine kirli bir çabann yı oturtmamış olacak. Diğer bir konu sicil affı. Biometrikten sonra bu konudaki adımlar daha sağlıklı bir zemine oturmuş olacak. Bazı konularda hazırlık süreci içindeyiz. Sicil affını daha sonra değerlendirebiliriz. Her yıl çocuklar için ödenecek eğitim ücretiyle ilgili sorun yaşıyoruz. Siz bir beklenti içine giriyorsunuz. Ücretleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile sabit bir göstergeye endekslersek çok iyi olacak."

Antalya Valisi Hulusi Şahin, "2000'li yıllarda ayrı bir hikaye yazıldı. Engelli maaşlarının getirilmesiyle evde bakım hizmetlerinde devrim yapıldı. Rehabilitasyon merkezleri geldi, özel eğitim okulları arttı. Türkiye, sosyal bir devlet olmak ne demek, bunu özel bireyler üzerinde vatandaşıyla tanıştırdı. Geldiğimiz nokta gerçekten muazzam. Şefkat ve merhametin olmadığı yerde, gerçekten devlet de yoktur. Bunun da gereğini yapmış olduk" ifadelerini kullandı.

Özel Özel Eğitim Konfederasyonu Genel Başkanı Yunus Kılıç, özel gereksinimli bireylere verilen desteklerden dolayı Bakan Tekin'e teşekkür etti. Program, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.