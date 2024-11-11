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Gözaltına alınan Barbaros Şansal serbest bırakıldı

Ünlü modacı Barbaros Şansal, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Şansal'ın ifade verdikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2024 16:10, Son Güncelleme : 11 Kasım 2024 16:10
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Gözaltına alınan Barbaros Şansal serbest bırakıldı

Ünlü modacı Barbaros Şansal, sosyal medya hesabından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığını duyurdu.

Şansal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ayağımın tozuyla, iner inmez İzmir 11. Asliye Ceza GBT Yakalama! İstanbul Havalimanı" ifadelerini kullanarak durumu takipçileriyle paylaştı.

Şansal hakkında İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Halkın kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme" suçundan aranması olduğu tespit edildi.

Şansal, havalimanındaki polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadesi alınmak üzere havalimanında bulunan Gaziosmanpaşa Adliyesi ek hizmet birimine getirilen Şansal'ın ifade verdikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

BARBAROS ŞANSAL KİMDİR?

Barbaros Şansal 1959 yılında Türkiye'nin başkenti Ankara'da Sungur Tekin Şansal ve Güner Eczacıbaşı'nın çocuğu olarak doğdu. Şişli Özel Dost İlkokulu, Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı Pansiyonlu İlkokulu, Site Koleji, İstanbul Alman Lisesi, İzmir Fatih Koleji, İstanbul Vefa Lisesi, İstanbul Maltepe Lisesi, İstanbul Fenerbahçe Lisesi ve Marmara Üniversitesi İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi'nde eğitim görmüş, eğitimini Londra'da tamamlamıştır. Modacı kişiliğinin yanında LGBT hakları savunuculuğu ve savaş karşıtı kişiliğiyle bilinir.

"Toplu İğne" ve Skytürk'te "Çengel İğne" isimli programları yaptı. 3. Sınıf Hamur Kağıda Matbaa Mürekkebi Hayatlar isimli bir kitap yazdı. Ayrıca Matthew Frederick ve Alfredo Cabrera adlı yazarların yazdığı Moda Okulunda Öğrendiğim 101 Şey isimli kitabı Türkçeye çevirip yayınladı. Marmara Üniversitesi ve Ankara Başkent Üniversitesinde moda tarihi dersleri verdi.

Eylül 2020 tarihinde, Barbaros Şansal ve Yıldırım Mayruk, İstanbul'da gerçekleştirilen tiyatral sunumlu jübileyle meslek hayatlarına veda etti. 26 Ekim 2020 tarihinde Barbaros Şansal, Yıldırım Mayruk ile beraber Türkiye'de faaliyetlerini sona erdirdiğini duyurdu.

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