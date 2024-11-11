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Anıtkabir, ziyaretçi rekoru kırdı

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, 1 milyon 92 bin 365 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu sayı bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Kasım 2024 15:37, Son Güncelleme : 11 Kasım 2024 18:47
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Anıtkabir'i, 10 Kasım'da 1 milyon 92 bin 365 kişi ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret eden kişi sayısını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada bu yıl 10 Kasım'da 1 milyon 92 bin 365 kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Bu sayı bugüne kadar 10 Kasım'da Anıtkabir'e yapılan en kalabalık ziyaret olarak kayıtlara geçti.

"En kalabalık 10 Kasım"

MSB'nin yaptığı açıklama şöyle:

"10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, 1 milyon 92 bin 365 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu sayı bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçti. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86'ncı yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

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