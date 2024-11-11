Eskişehir'de karantinaya alınan mahallede 200 kanatlı hayvan itlaf edildi

1 ay sürmesi planlanan karantina tedbirleri kapsamında, Sığırcık Mahallesi ve civarında bulunan diğer 4 mahalledeki kanatlı hayvanlardan, kısa zaman aralıkları içerisinde örnekler alınarak, kuş gribinin diğer hayvanlara bulaşıp, bulaşmadığının inceleneceği belirtildi.

Uygulanan karantinanın vatandaşlara yönelik olmadığı, mahallelere getirilebilecek kanatlı hayvanlar ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde kullanılacak endüstriyel malzemeleri kapsadığı öğrenildi.

Tavukların, daha önce kuş gribine rastlanan Konya'nın Çeltik ilçesinden getirildiği tespit edilirken, Sığırcık Mahallesi ile çevresindeki 4 mahalle karantina altına alındı. Sığırcık Mahallesi'ndeki toplam 200 kanatlı hayvan itlaf edildi.

Sivrihisar ilçesine bağlı Sığırcık Mahallesi'nde, B.E. isimli vatandaşın beslediği tavukların ölmesi üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Ölü tavuklarda kuş gribi testi pozitif çıktı.

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