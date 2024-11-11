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14 anketteki dikkat çeken sonuç

Muhalefet sık sık erken seçim çağrıları yaparken, anket şirketleri de her ay yaptıkları araştırmaları kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Ekim ayında yapılan 14 farklı Kamuoyunun nabzını tutan farklı şirketlerin verilerinin tek tek incelendiğinde, şirketlerin anket sonuçlarının kamuoyunun beklentileri ile aynı çıktı. İşte detaylar...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Kasım 2024 16:24, Son Güncelleme : 11 Kasım 2024 17:14
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14 anketteki dikkat çeken sonuç

Muhalefet sık sık erken seçim çağrıları yaparken, anket şirketleri de her ay yaptıkları araştırmaları kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.

ADA, Ankara Araştırma ve Danışmanlık, AREA, ASAL, BETİMAR, HBS, ORC, ÖZDEMİR, PİAR,SAROS, SERAR, SONAR, SPECTRUM HOUSE, TOPLUM ÇALIŞMALARI ENSTİTÜSÜ olmak üzere 14 farklı anket şirketi Ekim ayı için hazırladığı anket sonuçlarını paylaşmıştı.

MD Raporlar, 14 şirketin sonuçlarını karşılaştırıp, ortalamasını çıkardı.

Cumhuriyet Halk Partisi, yüzde 31,0 oy oranı ile birinci parti çıktı. Arkasından Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde 29.6 oy oranı ile takip etti.

AK Parti bu ay oyunu artıramadı ancak oy kaybı da yaşamadı. MHP ve TİP oy kaybı yaşarken; Zafer Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin oyunu artırdığı görüldü.

14 anketin ortalamasına göre oy oranları şöyle:

CHP 31,0
AKP 29,6
DEM Parti 9,4
MHP 9,1
İYİ Parti 5,3
YRP 5,1
Zafer Partisi 5,0
TİP 1,5

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