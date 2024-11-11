Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed bin Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2024 16:30, Son Güncelleme : 11 Kasım 2024 17:49
RİYAD (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi" için bulunduğu Riyad'da, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü.
Zirvenin yapıldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.