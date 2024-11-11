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Emniyetten yeni çalışma: Motorcuya kıyafet şartı geliyor

Emniyet Genel Müdürlüğünce trafikteki önlemlerin artırılması için yeni bir çalışma başlatıldı. Uzmanlarca hazırlanacak raporlar doğrultusunda motosiklet sürücüleri için kask ile birlikte farklı koruucu ekipmanların da zorunlu tutulması öngörülüyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 11 Kasım 2024 16:41, Son Güncelleme : 11 Kasım 2024 17:33
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Emniyetten yeni çalışma: Motorcuya kıyafet şartı geliyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı motosiklet kazalarından ölümleri azaltmak için ileri sürüş uzmanları ile birlikte çalışıyor.

Emniyet tarafından trafikteki önlemlerin artırılması için yeni çalışma başlatıldı. Eğer düzenleme yürürlüğe girerse motosiklet kullanırken artık tek başına kask takmak yeterli olmayacak, farklı ekipmanlar da zorunlu tutulacak.

Kask takmanın yeterli olmadığı belirtilirken pek çok farklı ekipman hayati işlevler görüyor.

"HEPSİ BİR BÜTÜN"

(Motosiklet Endüstrisi Derneği) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, ilk sırada kaskın önemini vurgulayıp ikinci sırada ise mont, pantolon ve eldivene dikkat çekti. "Hepsi bir bütün." diyen Öztürk, sürücüyü kaza anında kollayan kıyafetlerin standarta uygun olmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Standarta uygun olmayan kaskların ucuz ve genellikle plastikten yapıldığını söyleyen Öztürk, sadece kaskın ölümü engellemediğinin altını çizdi.

KURYELER ŞİKAYETÇİ

İlgili kıyafetleri temin etmenin maliyeti ortalama 70 bin lira iken kuryeler bazı meslektaşlarının yeterli desteği alamadığını öne sürüyor.

Hangi ekipmanların zorunlu tutulacağına raporlar doğrultusunda karar verilecek.

İLK 8 AYDA 75 BİN TRAFİK KAZASI

Bu yılın ilk 8 ayı içinde, 75 bin ölümlü veya yaralanmalı motosiklet kazası meydana geldi.

NTV / Baran Bila

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