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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 43 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 43 bin liraya yükseldi. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Yapı ve Kredi Bankası, Çakmakcı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese ile Özbey Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2024 17:17, Son Güncelleme : 11 Kasım 2024 17:45
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 43 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 920 bin lira, en yüksek 3 milyon 250 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 3,2 artışla 3 milyon 43 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 950 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 697 milyon 548 bin 734,56 lira, işlem miktarı ise 1.581,06 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 4 milyar 697 milyon 548 bin 734,56 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Yapı ve Kredi Bankası, Çakmakcı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese ile Özbey Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.950.000,002.721,50

En Düşük2.920.000,002.633,85

En Yüksek3.250.000,002.673,00

Kapanış3.043.000,002.665,00

Ağırlıklı Ortalama3.029.212,932.664,71

Toplam İşlem Hacmi (TL)4.697.548.734,56

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.581,06

Toplam İşlem Adedi62

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