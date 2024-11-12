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Edebiyat Öğretmenlerinde Angarya Arttı

2023-2024 eğitim öğretim yılında ölçme değerlendirme sistemi değişen ve yazılının yanında konuşma ve dinleme sınavları da eklenen Türkçe ve Edebiyat öğretmenlerinin yüküne yeni müfredat ile birlikte bir dönemde 4 ürün oluşturma ve 2 kitap okuma göreve ve değerlendirmeleri eklendi

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 12 Kasım 2024 00:05, Son Güncelleme : 11 Kasım 2024 17:20
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Edebiyat Öğretmenlerinde Angarya Arttı

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Bir edebiyat öğretmeninden gelen ve öğrencilerde de büyük tepki oluşturan konu ile ilgili mesajı paylaşmak isteriz. Müfredat ile ilgili görüşülen TTKB uzmanları dahi hak verdiklerini söyledikleri ve müfredat seminerlerinde düzeltileceği söylendiği halde hiçbir adım atılmış değil.

İşte o paylaşım:

"9. sınıf edebiyat dersinde(yeni müfredat) bir öğrenciye bir dönemde 12 tane ölçme yapılmaktadır.
2 yazılı sınav, 2 konuşma sınavı, 2 dinleme sınavı, 4 ürün oluşturma, 2 kitap okuma görevleri ortaya çıkmıştır .
Bu durumda bir dönemde 12 ölçme yapılan öğrenci ölçme değerlendirmeye çok fazla tabi tutulmaktadır. Ayrıca öğretmen içinde 12 ölçme değerlendirme
25 kişilik bir sınıfta bir dönem 600 kağıt diğer dönem 600
toplam 1200 kağıt kullanılmaktadır. Bu kadar kağıt, evrak, fotokopi işi edebiyat öğretmenlerini adeta bunaltmıştır.
Zevkle yapmak istediğimiz edebiyat dersleri hiç bir yıl yaşamadığımız bir duruma gelmiştir.
Edebiyat atölyeleri varken konuşma dinleme sınavları gereksizdir.
Acilen kaldırılmalıdır.
Öğrencinin ürün oluşturma edebiyat atölyesi kısmında her öğrenci 3 kez değerlendirilip
Bir de not verilmektedir .
Bu nedenle bir tema için verilen süre yeterli değildir.
1 tema 1 dönemde olabilirdi.
Yada 1 temada 1 ürün oluşturma olabilirdi.
Programda yapılması zorunlu ölçme değerlendirmeler çok fazla ve yapılması adeta imkansızdır. Bu durum derslerdeki verimi de düşürmektedir."

Not: bu yıl 9.sınıflarda yaşanan sorun gelecek yıl 10.sınıflarda, diğer yıllarda da 11-12. Sınıflarda oluşacaktır.

Maksut BALMUK
Öğretmen,Yazar

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