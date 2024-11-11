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Borç isteyen birine nasıl 'hayır' denir?

Birilerine borç vermek ya da vermemek ilişkileri olumsuz etkileyebilir. Bu durumu sınırlar koyarak ve açık iletişim kurarak yönetmek önemli. İşte detaylar..

Haber Giriş : 11 Kasım 2024 19:23, Son Güncelleme : 11 Kasım 2024 19:25
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Borç isteyen birine nasıl 'hayır' denir?

Bankrate'in 2024 yılı finansal tabular araştırmasına göre, borç verdiği veya grup harcamasını karşıladığı halde parasını geri alamayan insanların yaklaşık dörtte biri, bu durumun ilişkilerini olumsuz etkilediğini belirtiyor.

CNBC Make It'te yer alan habere göre genel bir kural olarak, borç verdiğinizde paranın geri gelmeyeceğini varsaymak mantıklı olabilir. Ancak bu durumu, kendinizi zor durumda bırakmadan yönetmenin bir başka yolu da sınırlar koymak ve bunları açıkça ifade etmek.

Mali terapi konusunda uzman olan sertifikalı terapist Aja Evans, "Onlara bu parayı verecek durumda olup olmadığınızı değerlendirin. Eğer veremiyorsanız, yardıma hazır değilsiniz demektir. Kendi geminizi batırarak başkasını kurtaramazsınız" diyor.

Bu konuşmayı yapmak her zaman kolay değil.

Yakın arkadaşlarınız veya aile üyeleriniz, kıyafet veya tatil gibi harcamalarınızı gözlemleyerek sizin ne kadar maddi durumunuz olduğuna dair yargılarda bulunabilir. Ancak Evans'a göre, paranızı en iyi siz tanırsınız:

"Hesabınızda para olması, bu parayı verebileceğiniz anlamına gelmez, özellikle de başka faturalarınız olduğunu biliyorsanız."

Evans, para isteklerini geri çevirmek zor olabilirken, küçük miktarlarla başlayarak sınırlar koymanın sağlıklı olduğunu belirtiyor.

Örneğin, bir arkadaşınız sizden 100 birim borç istedi. Ancak bu miktar bütçenizi zorlayacak. Bu durumda sizin için daha uygun olan 20 veya 30 birimlik bir miktarı teklif edebilirsiniz.

Bu, onlara ihtiyaç duydukları her şeyi vermeseniz de kendi dengenizi koruyarak yardımcı olabileceğiniz anlamına gelir.

Birine borç vermeyi reddetmek suçluluk hissettirebilir. Bu hisle başa çıkmak için mali sınırlarınızı ve bunları neden koyduğunuzu yazmak yardımcı olabilir.

Örneğin, acil durum fonunuzu artırmak istiyorsanız, bu hedefi yazılı olarak belirlemek, ilerleyen süreçte size suçluluk hissetmeniz gerektiğini hissettiklerinde referans olarak geri dönmenizi sağlar.

Evans ayrıca, bu durumu yönetmek için stresi azaltacak bir şeyler yapmanın faydalı olduğunu belirtiyor. Bisiklete binmek, yemek yapmak veya bitkilerinizi sulamak gibi rahatlatıcı aktiviteler, gerginliği hafifletmeye yardımcı olabilir.

Uzun vadede mali sınırlarınızı korumak, kısa vadeli zorlanmalara rağmen, finansal hedeflerinize ulaşmanıza katkı sağlayabilir.

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