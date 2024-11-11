İbrahim Yılmaz, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklandı

Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında aralarında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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