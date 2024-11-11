15 yaşındaki satranççı Ediz Gürel, dünya sıralamasında ilk 100'e girdi
Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre 15 yaşındaki satranççı Ediz Gürel, satranç derecelendirme sistemi ELO'ya göre ulaştığı puanla dünya sıralamasında ilk 100'e girdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2024 22:10, Son Güncelleme : 11 Kasım 2024 22:15
ANKARA (AA) - Büyükusta (GM) ünvanlı Ediz Gürel, satranç derecelendirme sistemi ELO'ya göre ulaştığı puanla dünya sıralamasında ilk 100'e girdi.
Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Ediz, Karadağ'ın Petrovac kasabasında devam eden Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'ndaki performansıyla 2640,7 ELO puanına ulaştı.
15 yaşındaki GM Ediz böylece canlı dünya sıralamasında 95'inciliğe yükseldi.