Otomobilini yıkarken kalp krizi geçirdi, kurtarılamadı

Otomobilini yıkadığı esnada kalp krizi geçiren 51 yaşındaki Serhat Akgül tüm ilk yardım müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Ayyıldız mahallesinde bulunan bir benzinlikte aracını yıkamak isteyen Serhat Akgül, bir anda yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların da ilk yardım için yanına koştuğu Akgül'ün bilinci kapalıydı. Bir vatandaş kalp masajı ve suni teneffüs yapsa da etkili olamadı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırsa da tedaviye alınan Akgül, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.