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'Norm fazlası sorununun çözümü Bakanlığın elinde'

Hürriyetçi Eğitim-Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, norm kadro fazlası öğretmen sorununu eleştirerek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamalarını sorunların kaynağı olarak gösterdi. Kuruoğlu, atama ve norm fazlası politikalarının binlerce öğretmeni mağdur ettiğini vurguladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2024 07:16, Son Güncelleme : 11 Kasım 2024 23:19
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'Norm fazlası sorununun çözümü Bakanlığın elinde'

Hürriyetçi Eğitim-Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, norm kadro fazlası öğretmen sorununa dair sert eleştirilerde bulunarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanlış politikalarının öğretmenler üzerinde büyük bir mağduriyete yol açtığını ifade etti. Bakanlığın zorunlu seçmeli derslerde uyguladığı dayatmacı yaklaşım ve sınıf birleştirme politikalarının norm kadro fazlası öğretmen sayısını artırdığını belirten Kuruoğlu, özellikle zorunlu hizmet bölgelerinde çalışan öğretmenlerin sık sık tayin edilmesinin düzeni bozduğunu kaydetti.

Açıklamalarında, norm fazlası olarak farklı okullara resen atama yapılmasının öğretmenlerin aile birliğini ve çalışma düzenini olumsuz etkilediğini ifade eden Kuruoğlu, geçmiş örnekleri hatırlattı. "Bir okuldan norm fazlası olduğu gerekçesiyle başka bir okula resen atanan bir öğretmenin yerine, kısa süre sonra aynı branştan öğretmen ihtiyacı doğabiliyor," diyerek mevcut uygulamaların gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Kuruoğlu ayrıca, 3600 ek göstergenin tam anlamıyla uygulanmaması, seyyanen zamların emekli maaşlarına yansıtılmaması ve öğretmen tazminatlarının eksik ödenmesinin, birçok öğretmenin emekliliğe ayrılmaktan kaçınmasına neden olduğunu belirtti. Bu durumun, norm fazlası döngüsünü devam ettirdiğini vurgulayan Kuruoğlu, "Bakanlık, çözüm üretmek yerine sorunları daha da derinleştiriyor," dedi.

Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun da norm fazlası sorununu daha karmaşık hale getireceğini belirten Kuruoğlu, bakanlığın sorunu çözmek için adım atmadığı sürece, norm fazlası öğretmen sayısının ve mağduriyetlerin artacağı uyarısında bulundu.

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