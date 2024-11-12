12 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılacak.

(Bakü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, V. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri Töreni ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak, Valiliği ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek, Isparta Valiliğine ziyarette bulunacak.

(Burdur/10.30/14.00/14.30/Isparta/16.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- CHP, MHP ve DEM Parti Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, kamu başdenetçisi seçimi yapılacak, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri yapılacak.

(TBMM/13.30/10.45/12.45/15.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Al In The Sky Etkinliği Açılış Programı'na katılacak, Valiliğe ziyarette bulunacak ve İl Koordinasyon Toplantısı'na iştirak edecek, AK Parti Antalya İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek, Kızılkaya-Bozova-Korkuteli Yolu Açılış Töreni'ne katılacak ve Antalya Havalimanı'nda incelemelerde bulunacak.

(Antalya/10.00/11.15/13.30/15.00/16.45)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı ticaret satış hacim, dış ticaret ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 tahvil ihalesi düzenleyecek, 2 kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler'i ağırlayacağı maçın hazırlıklarına TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk bölümü basına açık antrenmanla devam edecek.

(İstanbul/16.30)

2- THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında; Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek, Anadolu Efes ise İspanya'nın Baskonia takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.45/Vitoria-Gasteiz/22.30)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Karşıyaka, Yunanistan'ın Kolossos H Hotels takımını konuk edecek.

(İzmir/20.30)

4- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarının ikinci haftasında; C Grubu'nda VakıfBank, Portekiz'in Porto takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Porto/23.30)

5- Voleybol Kadınlar CEV Kupası son 16 turu rövanş maçında Kuzeyboru, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımına konuk olacak.

(Zagreb/22.00)

6- Voleybol Erkekler CEV Kupası son 16 turu ilk maçlarında; Ziraat Bankkart, Finlandiya'nın VaLePa, Galatasaray HDI Sigorta ise Macaristan'ın Fino Kaposvar takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Sastamala/19.30/Kaposvar/21.00)

7- CEV Erkekler Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında Spor Toto, Bulgaristan'ın Neftohimik takımına konuk olacak.

(Burgaz/20.00)

8- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Almanya'nın Wolfsburg ekibini konuk edecek Galatasaray Petrol Ofisi'nin teknik direktörü Metin Ülgen ve bir oyuncusu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, sarı-kırmızılı ekip son idmanını da burada yapacak.

(İstanbul/18.30/19.00)