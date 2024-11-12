Sakarya'da ambulansın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü

Polis kazaya karışan ve olay yerinden kaçan pikap sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Gürsoy'un cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Daha sonra İzmit yönünden gelen 06 DB 9159 plakalı pikabın da çarptığı Gürsoy yönetimindeki cip, savrularak park halindeki 54 ACJ 726 plakalı otomobile çarparak durabildi.

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