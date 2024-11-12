İşte terörsüz Türkiye için dört formül

Terör ve terörizmin finansmanıyla mücadeleyi çok boyutlu ve bütüncül bir yaklaşımla sürdüren hükümet, terörü kaynağında yok etme ve terör örgütlerinin eylem ve finansman faaliyetleri baskı altına alarak hareket kabiliyetlerini kısıtlamak için bir dizi yeni adım atacak. Önümüzdeki günlerde "Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Eylem Planı" hayata geçirecek olan iktidar, terör örgütlerinin propaganda için kullandığı başlıca iletişim kanalları ve medya araçları için de gerekli önlemleri alarak, vatandaşın dezenformasyona maruz kalmasına ve manipüle edilmesine izin vermeyecek.

Bu kapsamda, "Bölücü Terör Örgütü ile Mücadelede İletişim Strateji Belgesi ve Eylem Planı", "Etnik Radikalleşme İle Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı" ile "Selefi Radikalleşme İle Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı" uygulamaya konulacak. Özellikle gençleri militanlaştırma amacında olan, aşırılıkçı fikirlere karşı önlem alınacak. Türkiye'nin çok kültürlü yapısı, milli ve dini hassasiyetleri ve öğretileri ön planda tutularak radikalleşme ile mücadele için yeni adımlar atılacak.

DIŞARIYA ANLATILACAK



Bu adımların yanı sıra, deniz yoluyla ülkeye giren teröristlere de fırsat verilmeyecek. KKTC ve Doğu Akdeniz Sahil Gözetleme Sistemi kapsamında bir sahil gözetleme istasyonu kurulacak. Terör örgütlerinin propagandası, teröre yol açan radikalleşme ve şiddete varan aşırıcılıkla aralıksız mücadele edilecek. Bu yönde güvenlik güçlerine suç önleme stratejileri ile bilimsel mücadele yöntemlerinin uygulamaya dönüşümünü sağlayan eğitimler verilmeye devam edilecek.

Kara propaganda ile mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası platformlarda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar da aralıksız sürecek. Türkiye'nin terörle mücadele çabalarının ve bu bağlamda FETÖ/PKK/PYD gibi terör örgütlerinin küresel bir tehdit olduğunun duyurulması ve 1915 Olayları, Kıbrıs meselesi gibi konular hakkında uluslararası kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine yönelik faaliyetler aksatılmadan devam ettirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin geleceğinde terörizme yer olmadığı gibi terör destekli siyasete de yer yoktur" diyerek terörle mücadelede kararlılık mesajı vermişti. Bu kapsamda güvenlik güçlerinin önümüzdeki dönemde operasyonlarını yoğunlaştırması bekleniyor.

EMRAH ÖZCAN