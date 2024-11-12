Çevre Bakanlığı'na 'özel proje' onay yetkisi

AYM'nin iptal ettiği kararlar yine AYM kararları doğrultusunda hukuki çerçevesine oturtulacak.

YAPI VE RUHSATTA YETKİLİ OLACAK



*Bu çerçevede, bakanlığın yeni görev ve yetkilerinin arasında yer alması muhtemel başlıklar şöyle olacak:

*Bakanlık, her tür ve ölçekte planlama, parselasyon yapmak, onaylamak, idarenin 2 ay onaylamadığı ruhsat ve yapı iznini verme yetkili olacak.

*Bakanlık, gecekondu ve kıyı alanında ve mera ve ormandan çıkarılan yerlerde özel proje onayı yapabilecek. TOKİ kapsamındaki yerlerde planlama, ruhsat ve iskan yetkisi verebilecek.

*Devletin, hazinenin, kamu kurum veya kuruluşları veya özel hukuk kişilerinin taşınmazlarına dair özel planlama ve parselasyon taleplerinin 3 ayda yapılmaması durumunda valilik yolu ile gelen başvuruda karar verme yetkisi de bakanlıkta olacak. Bu alanlarda ruhsat ve iskan ve işyeri açılış ruhsatı yetkisi de bakanlığın uhdesinde olacak.

*Mahalli idareler ve bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenleme yetkisi de bakanlığa geçecek.

*Cumhurbaşkanı'nca belirlenen projelerde kamu ve özel arazilerin fonksiyon, kamulaştırma, plan ve parselasyonu yapmak ve onaylama yetkisi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda olacak.

*Cumhurbaşkanı tarafından yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapı, milli güvenliğe dair tesisler, askeri yasak bölgeler, enerji tesisleri, Afet Kanunu'na göre yapılacak bina, altyapı ve üstyapıya dair harita, plan, parselasyon yapma yetkisi de bakanlıkta olacak.

UĞUR DUYAN