Düzce depreminin yıl dönümünde 7 ilde tam kapsamlı deprem tatbikatı
Düzce depreminin yıl dönümünde 7 ilde tam kapsamlı deprem tatbikatı
DMM'den dolandırıcılık uyarısı
DMM'den dolandırıcılık uyarısı
AK Partili Dağ: Erken seçim diye bir gündemimiz söz konusu değil
AK Partili Dağ: Erken seçim diye bir gündemimiz söz konusu değil
İzmir'de yangın trajedisi | 5 kardeşin öldüğü yangına ilişkin anne gözaltında
İzmir'de yangın trajedisi | 5 kardeşin öldüğü yangına ilişkin anne gözaltında
Özgür Özel'den asgari ücret zammı çıkışı
Özgür Özel'den asgari ücret zammı çıkışı
Erdoğan, Esad konuşurken salonu terk etti
Erdoğan, Esad konuşurken salonu terk etti
Kayıt dışı telefon sayısı 3,5 milyona çıktı
Kayıt dışı telefon sayısı 3,5 milyona çıktı
Bahis soruşturmasında fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
Bahis soruşturmasında fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
İkinci el araç fiyatları yılın en yüksek seviyesine ulaştı
İkinci el araç fiyatları yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Bakan Şimşek: Cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi
Bakan Şimşek: Cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi
Bahçeli: Yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız
Bahçeli: Yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız
Bakanlık yeni listeyi açıkladı: Döner yerine dil yedirmişler
Bakanlık yeni listeyi açıkladı: Döner yerine dil yedirmişler
AYM, güvenlik korucuları ile ilgili düzenlemeyi iptal etti
AYM, güvenlik korucuları ile ilgili düzenlemeyi iptal etti
Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı sınavı başvuruları başlıyor
Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı sınavı başvuruları başlıyor
Sağlıkta performans sistemi diğer ülkelerde de işe yaramıyor
Sağlıkta performans sistemi diğer ülkelerde de işe yaramıyor
Trafik cezaları 2025 yılında can yakacak!
Trafik cezaları 2025 yılında can yakacak!
İSO Başkanı: Yeni asgari ücret mutluluk getirmeyecek
İSO Başkanı: Yeni asgari ücret mutluluk getirmeyecek
Çevre Bakanlığı'na 'özel proje' onay yetkisi
Çevre Bakanlığı'na 'özel proje' onay yetkisi
Türkiye sınıfta kaldı: Vergi ödeyen az, kaçıran çok!
Türkiye sınıfta kaldı: Vergi ödeyen az, kaçıran çok!
Erdoğan yeniden aday olabilecek mi?
Erdoğan yeniden aday olabilecek mi?
Edebiyat Öğretmenlerinde Angarya Arttı
Edebiyat Öğretmenlerinde Angarya Arttı
İzmir'de bir evde yangın: 5 kardeş hayatını kaybetti
İzmir'de bir evde yangın: 5 kardeş hayatını kaybetti
SPK Başkanı Gönül: Görevimiz yatırımcıları korumak
SPK Başkanı Gönül: Görevimiz yatırımcıları korumak
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 2'si akademisyen, 5 gözaltı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 2'si akademisyen, 5 gözaltı
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'ev hapsi' kararı
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'ev hapsi' kararı
'2024 İklim Durumu Güncellemesi' raporu yayımlandı
'2024 İklim Durumu Güncellemesi' raporu yayımlandı
Numan Kurtulmuş: Ormanlar rant yerleri haline getiriliyor
Numan Kurtulmuş: Ormanlar rant yerleri haline getiriliyor
Emniyetten yeni çalışma: Motorcuya kıyafet şartı geliyor
Emniyetten yeni çalışma: Motorcuya kıyafet şartı geliyor
Anestezi doktorunun sır ölümü
Anestezi doktorunun sır ölümü
Dirgenle hastaneye daldı!
Dirgenle hastaneye daldı!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Trafik cezaları 2025 yılında can yakacak!

TÜİK verilerine göre Yİ-ÜFE, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 arttı. Bu artışla birlikte, trafik cezaları yılbaşında yaklaşık yüzde 50 zamlanacak; kırmızı ışık ihlali veya cep telefonu kullanımı cezası 2 bin 167 lira olacak.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 12 Kasım 2024 08:50, Son Güncelleme : 12 Kasım 2024 09:02
Yazdır
Trafik cezaları 2025 yılında can yakacak!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yeniden değerleme oranını hesapladı, yılbaşından itibaren vergi, harç ve cezalara uygulanan zam oranı yüzde 43.93 oldu.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN CEP TELEFONUYLA KONUŞAN YANDI

Trafikte emniyet kemeri takmayanlara kesilen ceza 691 liradan 995 liraya, kırmızı ışık ihlali, hız sınırı yüzde 10-30 aşma ve telefonda konuşma cezaları 1.507 liradan 2 bin 169 liraya çıkacak.

Alkollü araç kullanmanın en düşük cezası 9 bin 269 lira olacak.

Diğer yandan MTV'ye yapılacak zammın ardından 1-3 yaş grubundaki 1.3 motor en ucuz otomobilin vergisi 3 bin 360 liradan 4 bin 836 liraya, 1.6 motor en ucuz otomobilin vergisi 8 bin 421 lira olacak.

Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak: 586 TL'den 843,43 TL'ye

Araca sahte plaka takmak veya kullanmak: 32 bin 171 TL'den 46 bin 303,72 TL'ye

Hurdaya çıkarılmış aracı karayolunda sürmek: 12 bin 978 TL'den 18 bin 679,24 TL'ye

Tescil plakasını monte edilmesi gereken yer dışında farklı bir yere takmak: 586 TL'den 843,43 TL'ye

Başka bir araca tescilli plakayı takmak veya kullanmak: 32 bin 171 TL'den 46 bin 303,72 TL'ye

Resmi olmayan araçların tescil plakalarının, devlet malı araçlara ait plaka renginde olması: 1 bin 507 TL'den 2 bin 169,03 TL'ye

Kamyon, çekici ve otobüslerde takograf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak: 3 bin 136 TL'den 4 bin 513,64 TL'ye

Muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen aracın trafiğe çıkması: 3 bin 136 TL'den 4 bin 513,64 TL'ye

Muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkması: 1 bin 507 TL'den 2 bin 169,03 TL'ye

Öndeki aracı geçerken kurallara uymamak: 1 bin 507 TL'den 2 bin 169,03 TL'ye

Trafik cezaları ve araç işlemlerine ilişkin bu artışlar, 2025 yılı için sürücüler ve araç sahipleri açısından önemli bir yük oluşturacak gibi görünüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber