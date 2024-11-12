Trafik cezaları 2025 yılında can yakacak!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yeniden değerleme oranını hesapladı, yılbaşından itibaren vergi, harç ve cezalara uygulanan zam oranı yüzde 43.93 oldu.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN CEP TELEFONUYLA KONUŞAN YANDI



Trafikte emniyet kemeri takmayanlara kesilen ceza 691 liradan 995 liraya, kırmızı ışık ihlali, hız sınırı yüzde 10-30 aşma ve telefonda konuşma cezaları 1.507 liradan 2 bin 169 liraya çıkacak.

Alkollü araç kullanmanın en düşük cezası 9 bin 269 lira olacak.

Diğer yandan MTV'ye yapılacak zammın ardından 1-3 yaş grubundaki 1.3 motor en ucuz otomobilin vergisi 3 bin 360 liradan 4 bin 836 liraya, 1.6 motor en ucuz otomobilin vergisi 8 bin 421 lira olacak.

Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak: 586 TL'den 843,43 TL'ye

Araca sahte plaka takmak veya kullanmak: 32 bin 171 TL'den 46 bin 303,72 TL'ye

Hurdaya çıkarılmış aracı karayolunda sürmek: 12 bin 978 TL'den 18 bin 679,24 TL'ye

Tescil plakasını monte edilmesi gereken yer dışında farklı bir yere takmak: 586 TL'den 843,43 TL'ye

Başka bir araca tescilli plakayı takmak veya kullanmak: 32 bin 171 TL'den 46 bin 303,72 TL'ye

Resmi olmayan araçların tescil plakalarının, devlet malı araçlara ait plaka renginde olması: 1 bin 507 TL'den 2 bin 169,03 TL'ye

Kamyon, çekici ve otobüslerde takograf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak: 3 bin 136 TL'den 4 bin 513,64 TL'ye

Muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen aracın trafiğe çıkması: 3 bin 136 TL'den 4 bin 513,64 TL'ye

Muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkması: 1 bin 507 TL'den 2 bin 169,03 TL'ye

Öndeki aracı geçerken kurallara uymamak: 1 bin 507 TL'den 2 bin 169,03 TL'ye

Trafik cezaları ve araç işlemlerine ilişkin bu artışlar, 2025 yılı için sürücüler ve araç sahipleri açısından önemli bir yük oluşturacak gibi görünüyor.