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Sağlıkta performans sistemi diğer ülkelerde de işe yaramıyor

Haber analiz sitesi Vox'da yayımlanan bir makalede performansa dayalı ödeme sisteminin ABD ve İngiltere'de işe yaramadığı ortaya konuldu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Kasım 2024 09:04, Son Güncelleme : 12 Kasım 2024 09:07
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Sağlıkta performans sistemi diğer ülkelerde de işe yaramıyor

Doktorlara daha iyi sağlık hizmeti sunmaları için performansa dayalı ödemede bulunma teoride mantıklı olsa da pratikte işe yaramıyor.

Haber analiz sitesi vox.com'da yayımlanan bir makalede "Doktorlara daha iyi sağlık sonuçları için ikramiye ödemek teoride mantıklı. Ama işe yaramıyor. Hatta bu durum doktorların en hasta hastaları tedavi etmekten kaçınmasına bile yol açabiliyor." denildi.

Stephen B. Soumerai ve Ross Koppel imzasıyla yayımlanan makalede "Ekonomistler, bu tür finansal teşviklerin doktorları performanslarını iyileştirmeye ve gelirlerini artırmaya motive ettiğini savunuyor. Teoride, bu hasta sonuçlarını iyileştirmelidir. Ancak pratikte, performansa göre ödeme basitçe işe yaramıyor . Daha da kötüsü, en iyi kanıtlar, doktorlara eğitim aldıkları işi yapmaları için ekstra para vermenin hastaların sağlığına zarar verecek şekilde ters tepebileceğini ortaya koyuyor." denildi.

Sağlık profesyonellerinin ekonomik havuç ve sopalara labirentlerdeki fareler gibi tepki vemediklerinin belirtildiği makalede "Önde gelen sağlık ekonomisti Uwe Reinhardt'ın dediği gibi , "Herkesin profesyonelliğinin ve herkesin iyi niyetinin bahşişlerle satın alınması gerektiği fikri tuhaftır." denildi

Makale şu sonuç tespitiyle bitiyor:

"Ayrıca, soyut ekonomik teorinin ve şüpheli ekonomik modellerin politika yapımındaki rolünü yeniden düşünmeliyiz. İnsan faaliyetlerinin çoğu basit finansal teşviklere atfedilebilse de, hepsi atfedilemez ve atfedilmemelidir. Bu sadece akademik bir argüman değil. Amerika, tıbbi bakıma diğer tüm uluslardan daha fazla para harcıyor ancak ikinci sınıf sonuçlar elde ediyor. Sağlık hizmetlerine yaptığımız büyük yatırımları yönlendirmek için daha iyi araştırmalara ve daha gerçekçi teorilere ihtiyacımız var."

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