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Şov uğruna canını hiçe saydı, kaza yapınca arkasına bakmadan kaçtı

Hatay'da ön kaldırarak trafikte ilerleyen motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen araca çarptı. Şov uğruna canını hiçe sayan sürücünün arkasına bakmadan kaçtığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2024 09:22, Son Güncelleme : 12 Kasım 2024 09:24
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Şov uğruna canını hiçe saydı, kaza yapınca arkasına bakmadan kaçtı

Kaza, Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte kuralları hiçe sayarak ön kaldıran sürücü, bir süre sonra karşı yönden gelen araca çarptı. Kaza sonrası bir süre panik yaşayan sürücü, motosikletine binerek arkasına bakmadan kaçtı. Canını ve trafiği hiçe sayan sürücünün şov uğruna canından olacağı ve arkasına bakmadan kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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