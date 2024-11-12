Şov uğruna canını hiçe saydı, kaza yapınca arkasına bakmadan kaçtı

Kaza, Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte kuralları hiçe sayarak ön kaldıran sürücü, bir süre sonra karşı yönden gelen araca çarptı. Kaza sonrası bir süre panik yaşayan sürücü, motosikletine binerek arkasına bakmadan kaçtı. Canını ve trafiği hiçe sayan sürücünün şov uğruna canından olacağı ve arkasına bakmadan kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.