Polis akademisine öğrenci alımını düzenleyen kanuna iptal kararı

4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 15. maddesinin 6. fıkrası şu şekildedir:

"Akademiye alınacak öğrencilerin nitelikleri, giriş usul ve esasları ile polis meslek yüksek okullarından dikey geçiş yapılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir."

Ana muhalefet Partisi CHP tarafından açılan dava dilekçesinde özetle; Emniyet Teşkilatının memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılayacak olan Akademiye alınacak öğrencilerin niteliklerinin, giriş usul ve esasları ile polis meslek yüksekokullarından dikey geçiş yapılmasına ilişkin usul ve esasların kanunla belirlenmesi gerektiği, kuralla bu hususların idarenin takdir yetkisine bırakıldığı, kuralın bu haliyle kanunilik ilkesine aykırı olduğu ve kamu yararına yönelik olmadığı, kural uyarınca Akademide eğitim ve öğrenim görme yeterliliğine sahip olmayan kimselerin öğrenci olmasına imkan tanınmasının yükseköğretim kurumlarının özerkliği ilkesiyle de bağdaşmadığı, Anayasa Mahkemesi tarafından verilmiş benzer düzenlemelere ilişkin iptal kararlarına rağmen kuralın ihdas edilmesinin kuvvetler ayrılığı ilkesini ihlal ettiği, bu durumun milletlerarası antlaşmalarla da bağdaşmadığı belirtilerek kuralın Anayasa'nınBaşlangıç kısmı ile 2., 5., 6., 7., 10., 13., 49., 70., 90-, 123., 124., 128., 130. ve 153. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

Anayasa Mahkemesi heyeti yaptığı incelemede, 4652 sayılı Kanun'un 15. maddesinde yalnızca fakültenin esas öğrenci kaynağının ve bu kişilerde aranacak yaş şartının belirlendiği, bunun haricinde bir düzenlemeye yer verilmediği, kuralla öğrencilerin niteliklerinin, giriş usul ve esasları ile polis meslek yüksek okullarından dikey geçiş yapılmasına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle belirleneceğinin belirtilmesi suretiyle bu hususlarda düzenleme yapma yetkisinin tümüyle idareye bırakıldığı ancak bunlara ilişkin temel ilkelerin kanunda belirlenmediği ve yasal çerçevenin çizilmediğini belirtmiştir. Mahkeme heyeti . "Dolayısıyla kuralla eğitim ve öğretim hakkına yönelik sınırlamanın kanunilik unsurundan yoksun olduğu sonucuna ulaşılmıştır." denilmiştir.

Bu maddeye göre, Akademiye seçilecek öğrencilerin nitelikleri, giriş usul ve esaslarının neler olduğunun da kanuna eklenmesi gerekmektedir.

İptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecektir.

12 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararı için tıklayınız.