İki üniversiteden şahsen başvuru ısrarı

Üniversitelerde dijitalleşmeyi ve yapay zekayı her gün konuştuğumuz bugünlerde bazı yükseköğretim kurumlarının günümüz teknolojisinin getirdiği kolaylıkların tersine işlemler yapmaya devam ettiğine üzülerek şahit oluyoruz.



BUNLARDAN BİRİSİ, KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ!



İlgili üniversite tarafından 8 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda adayların başvuru şekli ŞAHSEN olarak belirlenmiştir.

DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUMUZ İSE MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ!



Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından 8 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda adayların başvuru şekli ŞAHSEN olarak istenmiştir.

Ankara'da ikamet eden bir adayın postayla gönderebileceği beş tane evrakı teslim etmek için Malatya'ya 681 km yol gidip geri dönmesine ya da İstanbul'da oturan başka bir adayın Kahramanmaraş'a 1032 km yol çilesi çekerek müracaat etmesinin izahı şu devirde mümkün değildir.



Tüm belgelerin teyit edilebildiği, her türlü kolaylığın teknolojiyle sağlandığı bu dönemde adaylara yol masrafı yaşatmak akıl dışıdır.

Bu nedenle, henüz geç değilken her iki üniversite yönetiminin de söz konusu ilanlarında düzeltme yaparak adayları mağdur eden bu kararlarından vazgeçmelerini talep ediyoruz!

