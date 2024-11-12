Cari işlemler hesabı eylülde fazla verdi

Düzce depreminin yıl dönümünde 7 ilde tam kapsamlı deprem tatbikatı
Düzce depreminin yıl dönümünde 7 ilde tam kapsamlı deprem tatbikatı
DMM'den dolandırıcılık uyarısı
DMM'den dolandırıcılık uyarısı
AK Partili Dağ: Erken seçim diye bir gündemimiz söz konusu değil
AK Partili Dağ: Erken seçim diye bir gündemimiz söz konusu değil
İzmir'de yangın trajedisi | 5 kardeşin öldüğü yangına ilişkin anne gözaltında
İzmir'de yangın trajedisi | 5 kardeşin öldüğü yangına ilişkin anne gözaltında
Özgür Özel'den asgari ücret zammı çıkışı
Özgür Özel'den asgari ücret zammı çıkışı
Erdoğan, Esad konuşurken salonu terk etti
Erdoğan, Esad konuşurken salonu terk etti
Kayıt dışı telefon sayısı 3,5 milyona çıktı
Kayıt dışı telefon sayısı 3,5 milyona çıktı
Bahis soruşturmasında fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
Bahis soruşturmasında fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
İkinci el araç fiyatları yılın en yüksek seviyesine ulaştı
İkinci el araç fiyatları yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Bakan Şimşek: Cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi
Bakan Şimşek: Cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi
Bahçeli: Yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız
Bahçeli: Yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız
Bakanlık yeni listeyi açıkladı: Döner yerine dil yedirmişler
Bakanlık yeni listeyi açıkladı: Döner yerine dil yedirmişler
AYM, güvenlik korucuları ile ilgili düzenlemeyi iptal etti
AYM, güvenlik korucuları ile ilgili düzenlemeyi iptal etti
Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı sınavı başvuruları başlıyor
Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı sınavı başvuruları başlıyor
Sağlıkta performans sistemi diğer ülkelerde de işe yaramıyor
Sağlıkta performans sistemi diğer ülkelerde de işe yaramıyor
Trafik cezaları 2025 yılında can yakacak!
Trafik cezaları 2025 yılında can yakacak!
İSO Başkanı: Yeni asgari ücret mutluluk getirmeyecek
İSO Başkanı: Yeni asgari ücret mutluluk getirmeyecek
Çevre Bakanlığı'na 'özel proje' onay yetkisi
Çevre Bakanlığı'na 'özel proje' onay yetkisi
Türkiye sınıfta kaldı: Vergi ödeyen az, kaçıran çok!
Türkiye sınıfta kaldı: Vergi ödeyen az, kaçıran çok!
Erdoğan yeniden aday olabilecek mi?
Erdoğan yeniden aday olabilecek mi?
Edebiyat Öğretmenlerinde Angarya Arttı
Edebiyat Öğretmenlerinde Angarya Arttı
İzmir'de bir evde yangın: 5 kardeş hayatını kaybetti
İzmir'de bir evde yangın: 5 kardeş hayatını kaybetti
SPK Başkanı Gönül: Görevimiz yatırımcıları korumak
SPK Başkanı Gönül: Görevimiz yatırımcıları korumak
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 2'si akademisyen, 5 gözaltı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 2'si akademisyen, 5 gözaltı
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'ev hapsi' kararı
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'ev hapsi' kararı
'2024 İklim Durumu Güncellemesi' raporu yayımlandı
'2024 İklim Durumu Güncellemesi' raporu yayımlandı
Numan Kurtulmuş: Ormanlar rant yerleri haline getiriliyor
Numan Kurtulmuş: Ormanlar rant yerleri haline getiriliyor
Emniyetten yeni çalışma: Motorcuya kıyafet şartı geliyor
Emniyetten yeni çalışma: Motorcuya kıyafet şartı geliyor
Anestezi doktorunun sır ölümü
Anestezi doktorunun sır ölümü
Dirgenle hastaneye daldı!
Dirgenle hastaneye daldı!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Cari işlemler hesabı eylülde fazla verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabında eylülde 2 milyar 988 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 7 milyar 734 milyon dolarlık fazla oluştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2024 10:36, Son Güncelleme : 12 Kasım 2024 11:50
Yazdır
Cari işlemler hesabı eylülde fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Eylül 2024'te cari işlemler hesabı 2 milyar 988 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, eylülde 3 milyar 113 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 7 milyar 390 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 5 milyar 970 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 230 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kaleminde de 59 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

Böylece, cari işlemler hesabında yaklaşık son 3 yıldır ilk kez üst üste 4 ay fazla oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Eylül 2024'te cari işlemler hesabı 2 milyar 988 milyon dolar fazla verdi.

Buna göre, eylülde doğrudan yatırımlar kaynaklı 649 milyon dolar, portföy yatırımlarında 370 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 83 milyon dolarlık net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 725 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar ve diğer sektörler 1 milyar 854 milyon dolarlık ve 176 milyon dolarlık net borçlanma gerçekleştirirken, genel hükümet 701 milyon dolarlık net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 560 milyon dolarlık net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 182 milyon dolarlık net azalış ve Türk lirası cinsinden 545 milyon dolarlık net artış olmak üzere toplam 363 milyon dolarlık net artış kaydetti.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 3 milyar 348 milyon dolarlık, 170 milyon dolarlık ve 1 milyar 256 milyon dolarlık net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 719 milyon ABD doları net azalış oldu.

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:
2024 Eylül 2024 Ocak-Eylül
A- CARİ İŞLEMLER HESABI 2.988 -5.271
1. İhracat 21.667 188.984
2. İthalat 24.780 230.454

Mal Dengesi -3.113 -41.470
3. Hizmet Gelirleri 11.870 86.390
4. Hizmet Giderleri 4.480 38.672

Mal ve Hizmet Dengesi 4.277 6.248
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 1.219 9.924
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 2.449 21.445

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi 3.047 -5.273
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler -59 2
B. SERMAYE HESABI -6 -111
C. FİNANS HESABI -2.538 -21.967
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 434 4.227
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 1.083 7.670
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 2.573 12.454
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 2.943 28.022
11.1. Hisse Senetleri -83 -1.981
11.2. Borç Senetleri 3.026 30.003
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 2.593 13.172
12.1. Merkez Bankası 0 0
12.2. Genel Hükümet 0 19
12.3. Bankalar 3.100 11.997
12.4. Diğer Sektörler -507 1.156
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 4.112 16.128
13.1. Merkez Bankası -27 -8.507
13.2. Genel Hükümet 170 145
13.3. Bankalar 3.476 24.455
13.4. Diğer Sektörler 493 35

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 5.520 16.585
D. NET HATA VE NOKSAN -6.239 -20.723

GENEL DENGE 719 4.138
E. REZERV VARLIKLAR -719 -4.138
14. Resmi Rezervler -719 -4.138
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber