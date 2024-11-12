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Dolar 34,37 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 34,3710 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2024 10:57, Son Güncelleme : 12 Kasım 2024 10:58
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Dolar 34,37 seviyesinden işlem görüyor

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 değer kaybederek 34,3350'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 34,3710'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 36,5740'tan, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kaybıyla 44,0240'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 105,8 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın yeni dönemde izleyeceği politikalara ilişkin endişeler ve yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesinde karışık bir seyir izliyor.

ABD'de Donald Trump'ın seçilmesiyle beraber kripto para piyasası gibi riskli varlıklara ılımlı yaklaşan isimlerin senatoya girecek olması bu alanda risk iştahını artırırken, Fed'in aralık ayında yapacağı toplantıda sıkı para politikasını gevşetip gevşetmeyeceği yatırımcıların odağında bulunuyor.

Kasım ayı toplantısında yaptığı açıklamalarda veri merkezli karar alacaklarını yineleyen Fed Başkanı Jerome Powell'ın, perşembe günü yapacağı konuşmadan Bankanın gelecek dönem para politikasına ilişkin alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde oynaklığı artırması bekleniyor.

Analistler, Trump'ın başkan seçilmesinin ardından piyasalarda fiyatlamaların zorlaştığını kaydederek, bu durumun ana sebebinin Fed'in yavaş yavaş yumuşatsa da uzun süredir takip ettiği sıkı para politikasına karşın Trump'ın söz konusu politikalarının uygulanmasıyla ortaya çıkabilecek ekonomik sonuçlara ilişkin olası belirsizlikler olduğunu bildirdi.

Öte yandan, Fed yönetimi ile Trump arasındaki olası bir anlaşmazlığın getirebileceği risklerin de yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini belirten analistler, bu sebeple Powell'ın açıklamalarında bu konuya ilişkin ipuçlarının aranmaya devam edileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 65 ihtimalle 25 baz puan faiz indireceği öngörülürken, gelecek yıl yapılacak faiz indirimlerinin hızına yönelik sinyallerin de yavaş yavaş varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül 2024 dönemine ilişkin Ödemeler Dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabında eylülde 2 milyar 988 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 7 milyar 734 milyon dolarlık fazla oluştu. Cari işlemler hesabında yaklaşık son 3 yıldır ilk kez üst üste 4 ay fazla görüldü.

Günün geri kalanında yurt içi ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 107 seviyesinin direnç, 105 seviyesinin destek olarak öne çıktığını belirtti.

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