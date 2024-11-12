Lüks araç iade edildi, söyleşi israfına dur denildi
Terör bağlantısı nedeniyle belediye başkanının görevden alındığı Esenyurt Belediyesi'nde değişim rüzgarı esmeye devam ediyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Kasım 2024 11:23, Son Güncelleme : 12 Kasım 2024 11:50
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine atanan Can Aksoy'un makam aracını
iade ettiği öğrenildi.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, "PKK/KCK silahlı terör örgütü
üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Özer'in
yerine kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un 2024 model
AUDİ A6 marka aracını kiralama şirketine iade ettiği öğrenildi.
19 MİLYONLUK SÖYLEŞİ İSRAFINA DA DUR DENİLDİ
Öte yandan Can Aksoy tarafından, Ece Üner, İnci Aral, Fatih Altaylı, İsmail Saymaz, Selçuk Yöntem ve Ayşe Kulin gibi isimlerin yer aldığı fuar organizasyonu da 19 milyon TL'lik bir giderden dolayı iptal edildi.