Hafif ticari araç takla attı, 21 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi

Kazada araç sürücüsü Mustafa K., araçta yolcu olarak bulunan İrem M. (18), Fatma S. U. (19) yaralandı, Hasret Akbaş (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar çevredeki hastaneleri götürülürken, Fatma S. U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sürücü Mustafa K.'nın 1.14 promil alkollü olduğu öğrenildi.

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