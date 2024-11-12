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Kayıt dışı istihdama 1 milyar 609 milyon lira ceza

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl ekim ayına kadar 100 bin 500 iş yerinin denetlendiğini, 17 bin 284 kayıt dışı çalışan, 67 bin 398 sahte sigortalı tespit edildiğini ve 1 milyar 609 milyon 466 bin 742 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2024 11:49, Son Güncelleme : 12 Kasım 2024 12:16
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Kayıt dışı istihdama 1 milyar 609 milyon lira ceza

Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, çalışan haklarının korunması, iş hayatının sürdürülebilirliği ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirtti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla iş yerlerine denetimler yaparak hak ihlallerinin önüne geçtiklerini vurgulayan Işıkhan, "Unutulmamalıdır ki sosyal güvenlik haklarının korunması güvenli çalışma hayatının teminatıdır." ifadesini kullandı.

Bu yıl ekim ayına kadar 100 bin 500 iş yerinin denetlendiğini bildiren Işıkhan, 1713 sahte iş yeri, 17 bin 284 kayıt dışı çalışan ve 67 bin 398 sahte sigortalı tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, bu denetimlerde 1 milyar 609 milyon 466 bin 742 lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

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