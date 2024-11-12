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İşe 2 gün gitmeyince gerçek ortaya çıktı: Evinde ölü bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde çalışanının 2 gün işe gitmeyen şahıs evinde ölü olarak bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2024 12:26, Son Güncelleme : 12 Kasım 2024 13:13
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İşe 2 gün gitmeyince gerçek ortaya çıktı: Evinde ölü bulundu

Olay, Hızırşah Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temizlik malzemeleri satan bir iş yerinde çalışan Gürler Savışan (52) 2 gün üst üste işe gelmedi. Telefona da cevap vermeyen personelinin sağlık durumundan şüphelenen iş yeri sahibi S.A., Savışan'ın yaşadığı eve gitti. Uzun süre Savışan'a ulaşmaya çalışan S.A. yanıt alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çilingir marifeti ile eve girdi. Savışan evin içerisinde hareketsiz halde bulunurken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Savışan'ın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırılırken, iş yeri sahibi ve mesai arkadaşları yasa boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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