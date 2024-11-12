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'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'dan itiraf mektubu

Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, cezaevinden mahkemeye mektup yazdı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Aydın'ın zayıflığı dikkat çekti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2024 13:04, Son Güncelleme : 12 Kasım 2024 13:05
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'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'dan itiraf mektubu

"Tosuncuk" lakaplı tutuklu sanık Mehmet Aydın'ın üç ayrı suçtan 88 bin 302 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen 'Çiftlik Banl' davası devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Cezaevinden mahkemeye mektup yazan Aydın, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti.

Gümrük Müdürüne 200 bin dolar rüşvet

Mehmet Aydın mektubunda, "Önceki beyanlarımda Ayhan Çalışkan hakkında tesisimize makine yapan bir üretici olduğunu söylemiştim. Aslında kendisi bize hiçbir zaman makine üretmemiştir. Ona yaptığım havaleleri naylon fatura keserek sanki gerçekten ticari bir işlem yapılmış gibi göstermiş ve bu parayla Uruguay'da bulunan Osman Naim Kaya'nın da ortak olduğu Vesde Sierra ve Pabipasli isimli iki paravan şirkete aktarmıştır. Bu şirketlerdeki bana ait hisseler Uruguay devletinin bana ait mal varlıklarına el koyma riskine karşı Ayhan Çalışkan'a devredilmiştir. Söz konusu şirketlerde Ayhan Çalışkan üzerinden para transfer edilmesi dikkat çektiğinden çok sayıda inşaat malzemeleri alınıp gönderilmiş ihracat yapılıyormuş gibi gösterilmiştir. Edirne'deki süt üretim tesisi müdürü makinelerin yenilenmediğine şahittir. Ayrıca Ayhan Çalışkan'ın eşi de kara para transferinde bize yardımcı olmuştur. Paraguay'ya gönderdiğimiz Bitcoin makinelerini Murat Evren ve güvenlik müdürüm Fehmi Suat'la birlikte Ayhan Çalışkan'ın İstanbul'daki şirket deposuna indirdik onlar da şahittir. 1000'e yakın cihazı makine temsilcisi olarak Paraguay'a göndermeye çalışırken gümrükte yakalanmış sonrasında 200 bin dolar rüşvet vererek gümrük müdürünü ikna edip makinelerin Paraguay'ya sevki sağlanmıştır. Bu olayı kendisi Osman Naim Kaya'ya anlatmıştır. WhatsApp konuşmaları dilekçemin ekinde mevcuttur" dedi.

"Mağdurlarının parasıyla Ayhan Çalışkan dışarıda sefa sürmekte"

"Makineler Paraguay'ya ulaştıktan sonra Ayhan Çalışkan Paraguay ile ortağımıza 100.000 dolar göndermiştir. Davaya konum MASAK raporunda bu havale görülmektedir. Bu para makinelerin kurulması için, masraflar için gönderilmiştir. Uruguay ve Paraguay'daki mal varlıkları biz tutuklanınca Ayhan Çalışkan'a kalmıştı. Çiftlikbank mağdurlarının parasıyla Ayhan Çalışkan dışarıda sefa sürmektedir. Tüm bildiklerimi detaylı olarak anlatmak için tekrardan ifademi alınmasını ve gereğini arz ederim" ifadelerine yer verdi.

Mektubuyla birlikte cezaevinde çekilmiş bir fotoğrafını da zarfa ekleyen Mehmet Aydın, zayıflığıyla dikkat çekti.

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