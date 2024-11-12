Bahçeli kendisine soru soran gazeteciyi böyle azarladı: 'Mesleği bırak'

Bahçeli, Serbestiyetin "Çözüm süreci konusunda Erdoğanla aranızda görüş ayrılığı var mı?" sorusuna yanıt verdi: "Basın mensubu kardeşlerim, Türkiyeyi tahrik edici, yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Geçemiyorsan mesleğini bırak!" @hilalkoylu pic.twitter.com/0Zsl7w74nz

Bahçeli "Bir defa basın mensubu kardeşlerim, Türkiye'yi tahrik edici yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçin. Geçemiyorsan mesleğini bırak." cevabını verdi.

Gazeteci Hilal Köylü'nün "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüş ayrılığınız var mı" sorusu üzerine sininlenen Bahçeli, kadın gazeteciyi azarlayıp mesleğini bırakmasını söyledi.

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