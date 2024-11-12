Bahçeli kendisine soru soran gazeteciyi böyle azarladı: 'Mesleği bırak'
Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan MHP lideri Devlet Bahçeli, bir gazetecinin 'Erdoğan'la görüş ayrılığınız mı var' sorusuna sert tepki gösterdi. Bahçeli, gazeteci Hilal Köylü'ye mesleğini bırakmasını söyledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.
Gazeteci Hilal Köylü'nün "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüş ayrılığınız var mı" sorusu üzerine sininlenen Bahçeli, kadın gazeteciyi azarlayıp mesleğini bırakmasını söyledi.
Bahçeli "Bir defa basın mensubu kardeşlerim, Türkiye'yi tahrik edici yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçin. Geçemiyorsan mesleğini bırak." cevabını verdi.
Bahçeli, Serbestiyetin "Çözüm süreci konusunda Erdoğanla aranızda görüş ayrılığı var mı?" sorusuna yanıt verdi:serbestiyet (@serbestiyetweb) November 12, 2024
"Basın mensubu kardeşlerim, Türkiyeyi tahrik edici, yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Geçemiyorsan mesleğini bırak!"@hilalkoylu pic.twitter.com/0Zsl7w74nz