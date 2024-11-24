Malulen emeklilik ile istekle emeklilik arasındaki fark nedir?

Soru : 2007 yılında polis memuru olarak göreve başladım bir süre sonra kronik böbrek yetmezliği teşhisi konarak diyalize bağlandım 2008 yılında böbrek nakli oldum 2016 yılında ekpss ile engelli memur olarak kurumlar arası geçiş yaptım 2021 yılından beri tekrardan diyaliz tedavisi görmekteyim memuriyet hizmet sürem 6975 gün (17 yıl 3 ay 20 gün) ,bagkur hizmet sürem 1 yıl 1 ay 19 gün, fiili hizmet sürem 2 yıl 1 ay 15 gün, emekliliğe esas hizmet sürem 20 yıl 6 ay 24 gün şuan 1/2 kademe derecesi ile ocak ayında emekli olsam malulen mi normal emekli mi edilirim. Teşekkür ederim.



Detaylar/Değerlendirmeler:



Durumunuzu 2008 yılı Ekim ayından önce memur olarak çalışmaya başlamış olmanız nedeniyle 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kuralları çerçevesinde değerlendirmekteyiz.

Normal hizmet süresini, yani 20 veya 25 yılını ve 58 veya 60 yaşını (EYT kapsamında olanlar için yaş şartı bulunmamaktadır) emeklilik tamamlayanlara emekli aylığı olarak aylık bağlanır. Bu aylık bağlama işlemlerinde memurun hizmet süresi, görev ünvanı, derece ve kademesi, ek göstergesi gibi unsurlar dikkate alınır.

Malulen emeklilikte ise en az 10 yıl hizmetin olması yeterli olmaktadır. Malulen emeklilikte yaş grubunu tamamlamak zorunlu değildir. Bu aylık bağlama işlemlerinde de, normal emeklilik aylık bağlama işlemlerinde esas alınan hizmet süresi, görev ünvanı, derece ve kademesi, ek göstergesi gibi unsurlar dikkate alınır.

Normal emeklilik ile malulen emeklilik aylık bağlanması sisteminde hiçbir fark bulunmamaktadır. Her iki durumda da bir fark olmaz.

Ayrıca, memurların malul olup olmadığına Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu karar vermeye yetkili merciidir. Dolayısıyla malulen emekli olmak isteyenlerin öncelikli olarak yapacakları işlem Kurumlarına müracaat etmeleri, Kurumlarınca da Sosyal Güvenlik Kurumuna sağlık raporlarının gönderilmesi suretiyle malul olup olmadıkları kararının beklenmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

NOT: Malullük durumları göreve girmeden önce var olanlar malullük aylığının bağlanması hakkından yararlanamamaktadırlar.

- Malullük emekli aylığının bağlanma sistemi ile normal Emekli olanlara emekli aylığı bağlanma sistemi aynıdır. Hiçbir farklılık bulunmamaktadır.

- Emeklilik ikramiye tutarları farklı olmaktadır. Farklılığın nedeni çalışılan tam hizmete karşılık ödendiği için normal emekli olanlar çalıştıkları süre kadar, malülen emekli olanlarda çalıştıkları süre kadar hesaplanan tutarda emeklilik ikramiyesi alabilmektedirler.

- Yıpranma payı, yani fiili hizmet süresine eklenen fiili hizmet süresi zammı, hizmet hesabında, aylık hesabında ve emeklilik ikramiyesi hesabında sayılan bir süre olmaktadır.



Emeklilik talep tercihi:

Hem malullük hem de normal emeklilik için kişilerin açık beyanlarının olması gerekmektedir.

Malullük için açık yazılı talep olmasının yanı sıra rahatsızlığının malullük kapsamına girdiğinin mutlaka SGK Sağlık Kurulunca incelenip sonucunun beklenilmesi gerekmektedir. Ayrıca, sadece talebe bağlı olmayan malullük durumları ise sıhhı izin sürelerinin dolması halinde gerçekleşir ve bu durumda zorunlu malulen emeklilik söz konusu olur.

İstekle emeklilikte ise emeklilik şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir.



Bu bağlamda hakkınızda söylenebilecek durumlar şöyledir;

Şu anki durumunuza göre ister malulen ister normal emeklilik talebi sizin tercihinizde olmaktadır.

Ancak, istekle emekli olabilmeniz için 25 hizmet yılınızın (Memurluk, esnaflık, yıpranma payı, varsa borçlanılan süreler gibi) olması gerekmektedir. Bu şartlar yoksa istekle emekliliğiniz söz konusu olmaz. Sorunuzdan anladığımız da 25 yıl hizmetinizin olmadığı yönündedir. Ayrıca 25 yıl hizmetiniz olsa da istekle emeklilik için 60 yaşınızın dolması gerekmektedir (60 yaş tarihinizden yıpranma payınızın 3 yılı geçmemek üzere yarısı indirilir)

Bu durumda emekli olma düşünceniz var ise tercihiniz talebinize bağlı olarak malulen emeklilik işlemlerini başlatmak olacaktır. Malulen emekli olmak isterseniz öncelikli olarak Kurumunuza müracaat etmeniz ve daha sonra sağlık durumunuzu gösterir nihai bir sağlık kurulu raporu temin etmeniz gerekmektedir. Bu raporun da Kurumunuzca SGK na gönderilmesi ve malullük durumunuz incelendikten sonra alınacak cevabı beklemeniz olacaktır. Şayet malul olduğunuz SGK Sağlık Kurulunca kabul edilirse, malulen emekli olabileceğinizi, kabul edilmezse görevinize zorunlu olarak devam etmeniz gerektiğini değerlendirmekteyiz.