Düzce depreminin yıl dönümünde 7 ilde tam kapsamlı deprem tatbikatı
Düzce depreminin yıl dönümünde 7 ilde tam kapsamlı deprem tatbikatı
DMM'den dolandırıcılık uyarısı
DMM'den dolandırıcılık uyarısı
AK Partili Dağ: Erken seçim diye bir gündemimiz söz konusu değil
AK Partili Dağ: Erken seçim diye bir gündemimiz söz konusu değil
İzmir'de yangın trajedisi | 5 kardeşin öldüğü yangına ilişkin anne gözaltında
İzmir'de yangın trajedisi | 5 kardeşin öldüğü yangına ilişkin anne gözaltında
Özgür Özel'den asgari ücret zammı çıkışı
Özgür Özel'den asgari ücret zammı çıkışı
Erdoğan, Esad konuşurken salonu terk etti
Erdoğan, Esad konuşurken salonu terk etti
Kayıt dışı telefon sayısı 3,5 milyona çıktı
Kayıt dışı telefon sayısı 3,5 milyona çıktı
Bahis soruşturmasında fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
Bahis soruşturmasında fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
İkinci el araç fiyatları yılın en yüksek seviyesine ulaştı
İkinci el araç fiyatları yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Bakan Şimşek: Cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi
Bakan Şimşek: Cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi
Bahçeli: Yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız
Bahçeli: Yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız
Bakanlık yeni listeyi açıkladı: Döner yerine dil yedirmişler
Bakanlık yeni listeyi açıkladı: Döner yerine dil yedirmişler
AYM, güvenlik korucuları ile ilgili düzenlemeyi iptal etti
AYM, güvenlik korucuları ile ilgili düzenlemeyi iptal etti
Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı sınavı başvuruları başlıyor
Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı sınavı başvuruları başlıyor
Sağlıkta performans sistemi diğer ülkelerde de işe yaramıyor
Sağlıkta performans sistemi diğer ülkelerde de işe yaramıyor
Trafik cezaları 2025 yılında can yakacak!
Trafik cezaları 2025 yılında can yakacak!
İSO Başkanı: Yeni asgari ücret mutluluk getirmeyecek
İSO Başkanı: Yeni asgari ücret mutluluk getirmeyecek
Çevre Bakanlığı'na 'özel proje' onay yetkisi
Çevre Bakanlığı'na 'özel proje' onay yetkisi
Türkiye sınıfta kaldı: Vergi ödeyen az, kaçıran çok!
Türkiye sınıfta kaldı: Vergi ödeyen az, kaçıran çok!
Erdoğan yeniden aday olabilecek mi?
Erdoğan yeniden aday olabilecek mi?
Edebiyat Öğretmenlerinde Angarya Arttı
Edebiyat Öğretmenlerinde Angarya Arttı
İzmir'de bir evde yangın: 5 kardeş hayatını kaybetti
İzmir'de bir evde yangın: 5 kardeş hayatını kaybetti
SPK Başkanı Gönül: Görevimiz yatırımcıları korumak
SPK Başkanı Gönül: Görevimiz yatırımcıları korumak
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 2'si akademisyen, 5 gözaltı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 2'si akademisyen, 5 gözaltı
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'ev hapsi' kararı
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'ev hapsi' kararı
'2024 İklim Durumu Güncellemesi' raporu yayımlandı
'2024 İklim Durumu Güncellemesi' raporu yayımlandı
Numan Kurtulmuş: Ormanlar rant yerleri haline getiriliyor
Numan Kurtulmuş: Ormanlar rant yerleri haline getiriliyor
Emniyetten yeni çalışma: Motorcuya kıyafet şartı geliyor
Emniyetten yeni çalışma: Motorcuya kıyafet şartı geliyor
Anestezi doktorunun sır ölümü
Anestezi doktorunun sır ölümü
Dirgenle hastaneye daldı!
Dirgenle hastaneye daldı!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bahis soruşturmasında fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli fenomenlerin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesini talep etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2024 13:40, Son Güncelleme : 12 Kasım 2024 13:45
Yazdır
Bahis soruşturmasında fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin, ünlülerin ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmayı yürüten savcılık, aralarında İbrahim Yılmaz'ın da olduğu sosyal medya fenomeni olarak bilinen bazı şüphelilerin hesaplarına erişim engeli getirilmesini talep etti. Savcılığın talebini hakimlik değerlendirecek.

- Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmış, şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmiş, Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmış, 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Savcılık, Erbil ve Ortaç'ın aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında sulh ceza hakimliğinin verdiği adli kontrol tedbirine itiraz etmiş ve bu şüphelilerin de tutuklanmasını talep etmişti. Savcılığın itirazına ilişkin nöbetçi asliye ceza mahkemesinden henüz karar çıkmadı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber