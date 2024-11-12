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İzmir'de yangın trajedisi | 5 kardeşin öldüğü yangına ilişkin anne gözaltında

İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gözaltına alınan anne Melisa Sinem Akcan'ın, ilk ifadesinde, hurdacıdan parasını almak için 15-20 dakikalığına evden ayrıldığını, döndüğünde ise yangının çıktığını gördüğünü söylediği öğrenildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2024 16:56, Son Güncelleme : 12 Kasım 2024 16:58
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İzmir'de yangın trajedisi | 5 kardeşin öldüğü yangına ilişkin anne gözaltında

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde çıkan yangının ardından fenalaşarak Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne Akcan (27), tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Akcan'ın ilk ifadesinde, hurdacıdan parasını almak için kısa süreliğine evden ayrıldığını, 15-20 dakika sonra eve döndüğünde yangının çıktığını gördüğünü anlattığı öğrenildi.

- Annenin amcasından açıklama

Anne Akcan'ın amcası Yılmaz Açar, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların bakımını devlet kurumlarının üstlenmek istediğini ancak yeğeninin buna izin vermediğini söyledi.

Çocukları en son 2 ay önce yardım getirdiğinde gördüğünü belirten Açar, "Aile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım alıyordu. Babası, biz yardım ediyorduk, komşuları yardım ediyordu. Sıkıntı görmeyecek durumdaydı ama meselenin iç yüzünü bilmiyorum. Çocukların babası yaklaşık 1,5 yıl önce cezaevine girdi. Açık cezaevinde kaldığı için izinli gelip, ailesini görüp gidiyormuş." diye konuştu.

Kardeşi Halim Açar'ın da 15 gün önce torunlarını almak istediğini dile getiren Açar, "Anneleri 'ben çocuklarıma bakacağım' dedi ve direndi. Sosyal yardımlaşma da birkaç sefer gelmiş 'çocukları alalım' diye, vermemişler. Kardeşim, 'Üçünü yurda verelim, hiç olmazsa ikisini yanıma alayım' diyordu ama kabul etmediler." ifadesini kullandı.

Selçuk ilçesinde, dün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangında evde yalnız olan ve dumandan etkilendiği belirlenen Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) kardeşler hayatını kaybetmişti.

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