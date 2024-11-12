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Erdoğan: İsrail Gazze'de çevre felaketine sebep oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail saldırıları nedeniyle toprağa ve yer altı sularına sızan kimyasallar, Gazzeli çocukların geleceğini şimdiden karanlığa bürümüştür. Bu ağır insani ve çevre felaketine sebep olanların uluslararası mahkemelerde bunun hesabını vermeleri gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 12 Kasım 2024 14:32, Son Güncelleme : 12 Kasım 2024 14:32
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Erdoğan: İsrail Gazze'de çevre felaketine sebep oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de düzenlenen Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Kilit sektörlerimizi dönüştürüyoruz"

Sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu başarılı organizasyon ve samimi ev sahiplikleri için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimi özellikle tebrik ediyorum.

Böyle anlamlı bir buluşmada, gerçekten iklim krizinin menfi etkilerinin en yoğun hissedildiği ülkeler arasındayız. 2053 yılı için net sıfır emisyona ulaşma ve yeşil kalkınma vizyonumuz ekseninde kilit sektörlerimizi dönüştürüyoruz. Yeşil finans stratejisini uygulama ve ulusal yeşil taksonomi oluşturma gayretlerimiz devam ediyor. Emisyon ticaret sistemini de ihtiva eden İklim Kanunumuzu çok yakında Meclisimize sunacağız. COP29 öncesinde 2 yıllık şeffaflık raporumuzu ve uzun dönemli iklim stratejisi yazmanlığa ilettik.

"Yenilenebilir enerjinin payını yüzde 59'a yükselttik"

2024-2030 yıllarını kapsayan iklim değişikliği azaltım ve uyum stratejisi eylem planlarımızı uygulamaya aldık. Toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 59'a yükselttik. Bu oranla Avrupa'da 5'inci, dünyada 11'inci sıradayız. 2053 net sıfır emisyon hedeflerimiz için temel önceliklerimiz yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve nükleer enerjidir.

"Nükleer enerjide 20 bin megavatlık kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz"

Bugün 31 bin megavat olan rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücümüzü, 2035 yılında 120 bin megavata çıkaracağız. Nükleer enerjide ise 2050 senesinde 20 bin megavat'lık bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. 2024-2030 yıllarını kapsayan ulusal enerji verimliliği eylem planımızla 100 milyon ton karbondioksit eşdeğeri emisyon azaltımı öngörüyoruz.

"5,9 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik"

Elektrikli milli otomobilimiz Togg'u yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve küresel düzeye taşınan Sıfır Atık Projesi, iklim değişikliği ile mücadelemize ilave güç katıyor. Bu sayede projenin başlangıcından bu yana 5,9 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik. Su kaynaklarımızın etkin kullanımı için su verimliliği seferberliği ilan ettik.

"Her 11 Kasım'da milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyoruz"

Milli ağaçlandırma günü olarak belirlediğimiz her 11 Kasım'da milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyoruz. Tabii tüm bu gayretlerin ekonomik maliyeti çok yüksektir. Küresel mücadelemizi daha güçlü ve etkili kılmak bakımından bilhassa gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verecek bir iklim finansmanın hedefinin, bu zirvede belirleneceğine inanıyorum.

"İsrail büyük bir çevre kıyımına yol açıyor"

Kıymetli katılımcılar, gelecek nesiller için adil, sürdürülebilir ve doğaya saygılı bir dünya inşa etmek için, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulunda, gelecek paktını kabul ettik. Bugün burada gelecek nesillere daha adil bir dünya bırakmayı konuşurken, İsrail'in Filistin ve Lübnan'ı hedef alan hukuk, ahlak ve vicdan dışı saldırıları devam ediyor. Mevcut hükümet maalesef çocuk, kadın ve yaşlı demeden insanları katletmeyi, büyük bir çevre kıyımına yol açmayı sürdürüyor.

İsrail saldırıları nedeniyle toprağa ve yer altı sularına sızan kimyasallar, Gazzeli çocukların geleceğini şimdiden karanlığa bürümüştür. Bu ağır insani ve çevre felaketine sebep olanların uluslararası mahkemelerde bunun hesabını vermeleri gerektiğini düşünüyoruz.

"Konferansa ev sahipliği yapmak için adaylığımızı açıkladık"

Kıymetli dostlarım, 2026 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansına ev sahipliği yapmak için adaylığımızı açıkladık. Adaylığımıza destek veren ülkelere teşekkür ediyor, değerlendirmeleri, sürenlerin desteğini bekliyoruz. Bu düşüncelerle sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyor, Aziz kardeşim İlham Aliyev'i bu önemli zirve için canı gönülden tebrik ediyorum.

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