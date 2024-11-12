Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptıkları görüşmede ikili ilişkileri daha ileri götürme iradesini karşılıklı teyit etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2024 15:28, Son Güncelleme : 12 Kasım 2024 15:30
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi için gittiği Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede iki lider, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkilerini daha ileri götürme iradesini karşılıklı teyit etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Aliyev'e COP29'daki ev sahipliği için teşekkür etti.