Afyonkarahisar'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüte üye olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.Y. ile 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.İ.G'yi adreslerinde yakaladı.

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