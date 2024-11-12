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Oğlu tarafından uykusunda öldürülen okul müdürü, son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde uyuduğu sırada oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen okul müdürü Nilay Çoban'ın cenazesi toprağa verildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Kasım 2024 16:01, Son Güncelleme : 12 Kasım 2024 16:02
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Oğlu tarafından uykusunda öldürülen okul müdürü, son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ'da oğlu A.Ç.'nin (17), uyurken bıçaklayarak öldürdüğü Hasan Orhan İlk ve Ortaokulu'nda müdür olarak görev yapan Nilay Ç., (41) toprağa verildi. Muratlı Devlet Hastanesi'nden yakınları tarafından alınan Nilay Çoban'ın cenazesi, Kazımdirik-Turan Mahallesi'nde Turan Camii'ne getirildi.

Çoban'ın yakınları ile olayda yaralanan, kaldırıldığı hastanede gördüğü tedavi sonrası taburcu edilen dede C.Ç. burada taziyeleri kabul etti.

Çoban'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Muratlı Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye, Muratlı Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

NE OLMUŞTU?

Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen A.Ç., dün Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde önce annesi Nilay Çoban ve babası M.Ç.'yi, ardından aynı apartmanın alt katındaki dairede oturan amcası G.Ç., yengesi F.Ç. ile dedesi C.Ç.'yi bıçakla yaralamış, anne N.Ç. hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan A.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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