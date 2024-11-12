Takla atan hafif ticari araçtaki üniversiteli Hasret yaşamını yitirdi

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Gölhisar-Çavdır kara yolu Yamadı köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa K. (21) idaresindeki 07 DB 099 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla attı.

Kazada, araçtaki Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Hasret Akbaş yaşamını yitirdi, sürücü Mustafa K. ile İrem M. (18) ve Fatma S.U. (19) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Fatma S.U., buradaki müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Morga kaldırılan Hasret Akbaş'ın cenazesi, memleketi Hakkari'de toprağa verilecek.