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Oyuncu Ersin Korkut'tan yasa dışı bahis açıklaması

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isme yapılan "Yasa dışı bahis reklamı" operasyonunun ardından oyuncu Ersin Korkut'un da benzer paylaşımlar yaptığı iddia edildi. Korkut, konuyla ilgili avukatı aracılığıyla açıklama yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2024 18:07, Son Güncelleme : 12 Kasım 2024 18:09
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Oyuncu Ersin Korkut'tan yasa dışı bahis açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlattı.

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isme yapılan operasyon sonrası şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, ev hapsi ile serbest bırakıldı.

Yaşananların ardından oyuncu Ersin Korkut'un da yasa dışı bahis sitesinin reklamını yaptığı iddia edildi. Korkut'tan geçmişte izini olmadan kullanılan "bahis reklamı" görüntüleri hakkında açıklama geldi.

"İZNİ OLMADAN YAYINLANMIŞTIR"

Oyuncunun avukatı tarafından yapılan açıklamada iddia kesin bir dille yalanlanarak şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilimiz Ersin Korkut'un yurt dışında bulunduğu esnada kaydedilen, kendisinin bilerek ve isteyerek dahil olmadığı bir video içerik, müvekkilin izni ve haberi olmaksızın dijital ortamda yayınlanmıştır. Müvekkil, böyle bir video içeriğin yayınlandığını duyar duymaz tarafımızı bilgilendirerek video içerik üreticisiyle iletişime geçilmesini ve videounun kaldırılmasının sağlanması talep etmiştir.

"HAKKINDA TAKİPSİZLİK VERİLMİŞTİ"

Görüntülerin silinmesi sağlamış olmamıza rağmen, 04. 07. 2024 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından müvekkil hakkında re'sen soruşturma başlatılmış ve soruşturma kapsamında müvekkilimiz Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermiş olup, müvekkilimizin beyanı ve savunmalarımız ışığında takipsizlik kararı verilmiştir. Haliyle, müvekkilin yasa dışı bahis mekanizmasına, oyuncularına veya reklamlarına hiçbir iştiraki bulunmadığı, bizzat yargı mercileri tarafından karara bağlanmıştır.

"CEZAİ VE HUKUKİ BAŞVURULARDA BULUNACAĞIZ"

Ancak, açık ve kesin yargı kararına rağmen, müvekkilimizi hedef göstererek toplumu ve yargı mercilerini yanıltan, etkileşim kazanma hedefi ile yürütülen karalamalara dahil olan yayın kuruluşları ve sosyal medya kullanıcılarına karşı gerekli cezai ve hukuki başvurularda bulunacağımızı, konu üzerinden yaratılmaya çalışılan izlenime itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

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